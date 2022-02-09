Bill Gates’ten Covid-19 kitabı: Son salgın olabilir

Gates ayrıca kitabında, insanlara izlenebilir mikroçipler enjekte etmek için toplu aşılamayı teşvik ettiği gibi komplo teorilerine de yer verdiğini vurguladı.

Blog gönderisinde, “Daha fazla pandemi olmaması hedefi iddialı, ancak son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden başarıya giden yola soktu” diyen Microsoft’un kurucu ortağı, "Dünya artık pandemileri ne kadar ciddiye almamız gerektiğini anlıyor ve ivme bizden yana" şeklinde konuştu.