Bill Gates’ten Covid-19 kitabı: Son salgın olabilir

ABD’li milyarder Bill Gates, kişisel blogunda corona virüs pandemisine dair kitap yazdığını duyurdu.

Microsoft’un kurucu ortağı, “How to Prevent the Next Pandemic” (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) kitabının 3 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini söylerken, kitabının içeriği ile ilgili bilgi verdi.