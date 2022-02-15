Bill Gates’ten mRNA aşılarına ilişkin açıklama: Soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak

Aşıların hamileler üzerindeki etkisi üzerine sorulan soruya ise Gates, hamile kadınların mRNA aşılarından fayda sağlayacağını savunurken, "Hamile kadınlar grip olduklarında, çocukları için çok daha kötü sonuçlar öngörüyor. Bu solunum yolu virüslerinden herhangi biri, ölüme neden olan bir forma dönüşebilir” dedi.