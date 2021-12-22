Bill Gates’ten Omicron varyantı açıklaması

Fauci, verdiği demeçte, "Bu kadar hızlı yükselen bir şeye sahip olduğunuzda, genellikle hemen geri geldiğini görürsünüz" derken, Çünkü olacak olan, ya hemen hemen herkes, özellikle aşısızlar ya enfekte olacak ya da aşılanacak" dedi.

Gates, bu hızla yayılmaya devam ederse Omicron'un yakında "dünyanın her ülkesinde olacağını" tahmin ettiğini altını çizdi.