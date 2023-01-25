Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak

Diğer taraftan Gates, Covid-19’dan daha kötü olacağını öne sürdüğü başka bir pandemiye daha hızlı tepki vermek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki pandeminin Covid-19’dan daha acımasız ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali var. Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.