Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak

Milyarder iş insanı Bill Gates, Avustralya’nın Sydney kentinde bir konferansa katıldı. 67 yaşındaki Gates, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin salgın hastalıklarla mücadeleyi iyileştirmek için Covid-19 pandemisinden derslerini almaları gerektiğini söyledi.
Gates Avustralya’nın Covid-19 politikalarına övgüde bulundu. Ancak, birçok ülkenin pandemiye olan hazırlıksızlığını eleştirerek şunları söyledi:
"Pandemi sırasında, yangın veya depremlerde olduğu gibi beklemede olacak araçlara, uygulamaya ve küresel kapasiteye sahip olmamakla aptallık ettik. Avustralya ve diğer yedi ülke erken dönemde nüfus ölçeğinde önlem almayı başardı” dedi.
Diğer taraftan Gates, Covid-19’dan daha kötü olacağını öne sürdüğü başka bir pandemiye daha hızlı tepki vermek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki pandeminin Covid-19’dan daha acımasız ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali var. Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.
"Gerçekten bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) karşılığında hayat kurtarabilirsiniz ve bu kadar tatmin edici başka bir şey yok" diye Gates, söz konusu nakit paranın sağlık, enerji ve eğitim sektörlerinde küresel eşitliği sağlamak için kullanılacağını bildirdi.