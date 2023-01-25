Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bir sonraki pandeminin Covid-19’dan çok daha kötü olacağına ve aynı zamanda insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını söyledi. Milyarder iş insanı, Avustralya'da yaptığı konuşmada dünya liderlerine bir sonraki pandemiye hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı.

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 1

Milyarder iş insanı Bill Gates, Avustralya’nın Sydney kentinde bir konferansa katıldı. 67 yaşındaki Gates, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin salgın hastalıklarla mücadeleyi iyileştirmek için Covid-19 pandemisinden derslerini almaları gerektiğini söyledi.

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 2

Gates Avustralya’nın Covid-19 politikalarına övgüde bulundu. Ancak, birçok ülkenin pandemiye olan hazırlıksızlığını eleştirerek şunları söyledi:

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 3

"APTALLIK ETTİK"

"Pandemi sırasında, yangın veya depremlerde olduğu gibi beklemede olacak araçlara, uygulamaya ve küresel kapasiteye sahip olmamakla aptallık ettik. Avustralya ve diğer yedi ülke erken dönemde nüfus ölçeğinde önlem almayı başardı” dedi.

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 4

Diğer taraftan Gates,  Covid-19’dan daha kötü olacağını öne sürdüğü başka bir pandemiye daha hızlı tepki vermek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki pandeminin Covid-19’dan daha acımasız ve insan yapımı bir virüsten kaynaklanma ihtimali var. Her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde olası bir pandemi için kapsamlı bir tatbikat yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 5

VAKFI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Öte yandan, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, kendi kişisel gelirlerinin yarısını hayır işlerine ayırdığını vurgulayarak, eski eşi ile birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın çalışmaları için destek istedi. 

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 6

"Gerçekten bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) karşılığında hayat kurtarabilirsiniz ve bu kadar tatmin edici başka bir şey yok" diye Gates, söz konusu nakit paranın sağlık, enerji ve eğitim sektörlerinde küresel eşitliği sağlamak için kullanılacağını bildirdi.

Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 7
Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 8
Bill Gates’ten yeni pandemi açıklaması: Covid-19’dan daha kötü ve insan yapımı olacak - 9

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