Bin 700 kilometre boyunca yolculuk yapan kayaların gizemi: Dinozorlar mı taşıdı?

"DAHA ÇOK KANIT SUNULMALI"

Ancak diğer bilim insanları, kaya parçaları herhangi bir gerçek dinozor kalıntısının yanında bulunmadığından, makalenin hipotezinin doğruluğunun kanıtlanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyacağını söyledi.



Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi Halle-Wittenberg'de jeolog ve omurgallar paleontoloğu olan Oliver Wings, "Maalesef, bu parçaların gerçekten eski gastrolitler olduğuna dair gerçek bir kanıtımız yok. Taşların dinozorların karnında taşınması olasılığını dışlayamayız, ancak bu, birkaç olasılıktan sadece biri” değerlendirmesini yaptı.

Yine de Dr. Wings, ekibin yeni tekniğinin, paleontologların, özellikle de gerçek dinozor iskeletleriyle korunmuş bulunan diğer gastrolitleri tarihlemek için kapıyı açtığını düşünüyor.