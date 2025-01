Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor!

KOKUNUN SEBEBİ BÖCEKLERİ ÇEKMEK

Bu ender bitki, genellikle ölü hayvanlara çekilen böcekler ve sinekleri çekmek için çürük et gibi kokar.

Çiçeğe et bulduğunu düşünerek gelen bu böcek ve sinekler her ne kadar et bulamıyor olsalar da üzerlerine bitkinin polenlerini bulaştırıyor, bu sayede döllenme işleminin gerçekleştirilmesini sağlıyorlar.