Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor!
Çürük kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir bitki yapraklarını açtı. New Yorklular, bu kötü kokuyu deneyimlemek için akın etti. Bu ender bitki, genellikle ölü hayvanlara çekilen böcekler ve sinekleri cezbetmek için çürük et gibi koku salıyor. Bahçenin personeli Instagram'da bir hesap açtıkları bitkiye kötü kokusundan dolayı "Smelliot" adını verdi.
CESET ÇİÇEĞİ YAPRAKLARINI AÇTI
Geçtiğimiz günlerde New York'taki Brooklyn Botanik Bahçesi'nde bir Amorphophallus gigas, diğer adıyla bir ceset çiçeği yapraklarını açtı. New Yorklular, bu kötü kokuyu deneyimlemek için akın etti.