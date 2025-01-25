Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor!

Çürük kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir bitki yapraklarını açtı. New Yorklular, bu kötü kokuyu deneyimlemek için akın etti. Bu ender bitki, genellikle ölü hayvanlara çekilen böcekler ve sinekleri cezbetmek için çürük et gibi koku salıyor. Bahçenin personeli Instagram'da bir hesap açtıkları bitkiye kötü kokusundan dolayı "Smelliot" adını verdi.

Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 1

CESET ÇİÇEĞİ YAPRAKLARINI AÇTI

Geçtiğimiz günlerde New York'taki Brooklyn Botanik Bahçesi'nde bir Amorphophallus gigas, diğer adıyla bir ceset çiçeği yapraklarını açtı. New Yorklular, bu kötü kokuyu deneyimlemek için akın etti.

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Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 2

KOKUNUN SEBEBİ BÖCEKLERİ ÇEKMEK

Bu ender bitki, genellikle ölü hayvanlara çekilen böcekler ve sinekleri çekmek için çürük et gibi kokar.

Çiçeğe et bulduğunu düşünerek gelen bu böcek ve sinekler her ne kadar et bulamıyor olsalar da üzerlerine bitkinin polenlerini bulaştırıyor, bu sayede döllenme işleminin gerçekleştirilmesini sağlıyorlar.

Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 3

DÜNYANIN EN NADİR VE EN BÜYÜKLERİNDEN

İlk çiçeklenmesinden sonra neredeyse on yılda bir çiçek açar ve oldukça kısa bir süre sonra da ortadan kaybolur.

Dünyanın en büyük çiçekli yapısına sahiptir, 3 metreye kadar büyüyebilir ve 150 kilograma kadar ağırlığa sahip olabilir.

Bitkinin tabanında birkaç yüz çiçek bulunur.

Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 4

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Ormanların yok olması ve toprak bozulması nedeniyle ceset çiçeğinin nesli tehlike altında.

Botanik, cuma sabahı sosyal medyada çiçeklerin gelişini duyurduğunda, New Yorklular işe gitmedi ve planlarını iptal ederek, doğa harikasına tanıklık etmek için bir araya geldi.

Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 5

"SMELLIOT" ADI VERİLDİ

Bahçenin personeli Instagram'da bir hesap açtıkları bitkiye "Smelliot" adını verdi.

Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 6

SADECE 10 BAHÇEDE VAR

Botanik bahçelerini temsil eden bir grup olan Botanic Gardens Conservation International'ın PlantSearch veritabanına göre, bu bitkiler dünyada sadece 10 bahçede bulunuyor.

Binler "ceset çiçeği"ne akın etti: 10 yılda bir açıyor, çürük et gibi kokuyor! - 7
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