Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan ve ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce göçmen Suchiate Nehri'ni geçerek Meksika'ya ulaştı.
AP - Anadolu Ajansı 24.01.2020 - 00:46
Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.
Guatemala'nın Tecun Uman bölgesinden nehri geçerek Meksika topraklarına ayak basan göçmenler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
Meksikalı yetkililer, Orta Amerika ülkelerinden her 30 dakikada bir 30 ila 35 göçmenin geldiğini belirtiyor.
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