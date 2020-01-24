Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı

Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.