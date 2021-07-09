Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor

Vaka ve can kayıplarında rekor sayılar bildiren Bangladeş’te binlerce kişi, Dakka'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan Charigram'daki çiftliğe akın ediyor.

Ülke çapında corona virüs karantinası uygulanmasına rağmen, 51 santimetre boyundaki ineğin dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilirken, Rani isimli inek özellikle ülkedeki turistler tarafından büyük ilgi çekiyor.

Dakka yakınlarındaki bir çiftlikte yaşayan 23 aylık cüce inek, gazete ve televizyon kanalları tarafından büyük ilgi görürken, kısa zaman içinde bir medya yıldızı haline geldi.

AFP’ye konuşan ve ineği ziyarete giden 30 yaşındaki Rina Begum, "Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Asla" dedi.

Sahipleri tarafından Rani’nin dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilirken Shikor Agro çiftliğinin müdürü Hasan Howlader, Guinness Dünya Rekorları'nın üç ay içinde bir karar verme sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en küçük ineği 2014 yılında tespit edilen ve Vechur ırkından olan Manikyam adlı 61 santimetre boyundaki inek.

İneği ziyarete gelen kişiler ile ilgili konuşan Howlader, "Yalnızca son üç günde 15 binden fazla insan Rani'yi görmeye geldi" derken, "Dürüst olmak gerekirse, yorulduk" şeklinde konuştu.

Hasan Howlader, “Bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk. Kötüleşen virüs durumu nedeniyle insanların evlerini terk edeceklerini düşünmemiştik” diye konuştu.

Hükümetin bölge baş veterineri Sajedul Islam ise Rani'nin "genetik akraba evliliğinin" bir ürünü olduğunu ve daha da büyümesinin muhtemel olmadığını söyledi.