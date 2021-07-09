Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor

Bangladeş’te corona virüs vaka ve can kaybı sayıları rekor seviyelere ulaşırken binlerce kişi 51 santimetre boyundaki cüce ineği görmek için çiftliğe akın ediyor. Dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilen 23 aylık ineği görmek için çiftliğe giden kişilerin corona virüs tedbirlerini hiçe sayması sonrasında ise sağlık yetkilileri virüsün daha fazla yayılması konusunda endişeleniyor.

ntv.com.tr 09.07.2021 - 12:32

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 1

Vaka ve can kayıplarında rekor sayılar bildiren Bangladeş’te binlerce kişi, Dakka'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan Charigram'daki çiftliğe akın ediyor.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 2

Ülke çapında corona virüs karantinası uygulanmasına rağmen, 51 santimetre boyundaki ineğin dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilirken, Rani isimli inek özellikle ülkedeki turistler tarafından büyük ilgi çekiyor.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 3

Dakka yakınlarındaki bir çiftlikte yaşayan 23 aylık cüce inek, gazete ve televizyon kanalları tarafından büyük ilgi görürken, kısa zaman içinde bir medya yıldızı haline geldi.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 4

AFP’ye konuşan ve ineği ziyarete giden 30 yaşındaki Rina Begum, "Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Asla" dedi.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 5

Sahipleri tarafından Rani’nin dünyanın en küçük ineği olduğu iddia edilirken Shikor Agro çiftliğinin müdürü Hasan Howlader, Guinness Dünya Rekorları'nın üç ay içinde bir karar verme sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 6

Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en küçük ineği 2014 yılında tespit edilen ve Vechur ırkından olan Manikyam adlı 61 santimetre boyundaki inek.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 7

İneği ziyarete gelen kişiler ile ilgili konuşan Howlader, "Yalnızca son üç günde 15 binden fazla insan Rani'yi görmeye geldi" derken, "Dürüst olmak gerekirse, yorulduk" şeklinde konuştu.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 8

Hasan Howlader, “Bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk. Kötüleşen virüs durumu nedeniyle insanların evlerini terk edeceklerini düşünmemiştik” diye konuştu.

Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 9
Hükümetin bölge baş veterineri Sajedul Islam ise Rani'nin "genetik akraba evliliğinin" bir ürünü olduğunu ve daha da büyümesinin muhtemel olmadığını söyledi.
Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 10
Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 11
Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 12
Binlerce kişi cüce ineği görmek için akın etti: Halk sağlığını tehdit ediyor - 13

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