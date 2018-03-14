Binlerce öğrenciden Beyaz Saray önünde protesto
Anadolu Ajansı
ABD’nin Florida kentinde 17 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına tepki göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak isteyen öğrenciler, ülke genelinde gösteri düzenledi.
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ABD’nin başkenti Washington'da önce Beyaz Saray önünde bir araya gelen binlerce öğrenci Trump yönetimine "silaha erişim yasalarını değiştirmesi" çağrısında bulundu.
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2ABD'nin en önemli silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği (NRA) karşıtı sloganlar atan öğrenciler daha sonra ABD kongresine kadar yürüdü.
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