NTV

Binlerce öğrenciden Beyaz Saray önünde protesto

Anadolu Ajansı

ABD’nin Florida kentinde 17 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına tepki göstermek ve hayatını kaybedenleri anmak isteyen öğrenciler, ülke genelinde gösteri düzenledi.

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    ABD’nin başkenti Washington'da önce Beyaz Saray önünde bir araya gelen binlerce öğrenci Trump yönetimine "silaha erişim yasalarını değiştirmesi" çağrısında bulundu.

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    ABD'nin en önemli silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği (NRA) karşıtı sloganlar atan öğrenciler daha sonra ABD kongresine kadar yürüdü.
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