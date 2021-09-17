BioNTech’in üçüncü dozu gerekli mi? Üç farklı araştırma yayımlandı

Pfizer tarafından yapılan ve 40 binden fazla gönüllü ile devam eden ikinci araştırma ile ilgili önraporda ise, "Altı aylık takip sonucunda ve aşı etkinliğinde kademeli bir düşüşe rağmen, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech aşısı) olumlu bir güvenlik profiline sahipti ve Covid-19'u önlemede oldukça etkiliydi" ifadeleri yer alırken "Etkinlik, ikinci dozdan sonraki 7 günden 2 ay sonrasına kadar olan aralıklarla yüzde 96,2'de zirve yaptı ve ikinci dozdan 4 ay sonra kademeli olarak yüzde 83.7'ye düştü” denildi.

Raporda ayrıca, “Her 2 ayda bir yaklaşık yüzde 6'lık bir ortalama düşüş görüldü. Aşı etkisinin zaman içinde kalıcılığını, rapel doz ihtiyacını ve böyle bir dozun zamanlamasını anlamak için sürekli takip gereklidir" ifadeleri yer aldı.