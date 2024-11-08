Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı

EN AĞIR ÇAN 4 TON AĞIRLIĞINDA

Çanların kurulumundan sorumlu olan Alexandre Gougeon, çanların çalmasının henüz mükemmel olmadığını ancak bunun daha iyi olacağını ifade ederek “İlk deneme oldukça başarılıydı” dedi.

Gabriel adlı en ağır çanın ağırlığı 4 ton üzerindeyken, en hafif çan ise 800 kilogram ağırlığında.