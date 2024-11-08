Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı

Fransa’nın başkenti Paris’te beş yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre Dame Katedrali’nde çanlar 2019 yılından bu yana ilk kez çaldı. Katedralin kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde duyulurken, çanların tamamı birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı.

Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı - 1

Fransa’nın başkenti Paris’te beş yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre Dame Katedrali’nin 8 Aralık’ta açılacağı duyurulmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı - 2

ÇAN SESLERİ YANKILANDI

Açılıştan bir ay önce tarihi kiliseden ilk kez çan sesi yükseldi. Ünlü Notre-Dame Katedrali’nde çanlar 5 sene sonra ilk kez çaldı.

Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı - 3

8 ÇAN BİRDEN ÇALDI

Notre Dame'ın kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde çalmaya başlarken, çanların tamamı birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı.

Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı - 4

"GÜZEL, ÖNEMLİ VE SEMBOLİK"

Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, "Bu güzel, önemli ve sembolik bir adım” dedi.

Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı - 5

EN AĞIR ÇAN 4 TON AĞIRLIĞINDA

Çanların kurulumundan sorumlu olan Alexandre Gougeon, çanların çalmasının henüz mükemmel olmadığını ancak bunun daha iyi olacağını ifade ederek “İlk deneme oldukça başarılıydı” dedi.

Gabriel adlı en ağır çanın ağırlığı 4 ton üzerindeyken, en hafif çan ise 800 kilogram ağırlığında.

Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı - 6

NOTRE DAME KATEDRALİ'NE NE  OLDU?

Paris’in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali’nde 15 Nisan 2019’da yangın çıkmıştı.

Paris’in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 2019’da çıkan yangında Katedralin çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı.

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