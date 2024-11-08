Bir ay sonra açılıyor! Notre Dame'da çanlar beş yıl aradan sonra ilk kez çaldı
Fransa’nın başkenti Paris’te beş yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre Dame Katedrali’nde çanlar 2019 yılından bu yana ilk kez çaldı. Katedralin kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde duyulurken, çanların tamamı birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı.
Fransa’nın başkenti Paris’te beş yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre Dame Katedrali’nin 8 Aralık’ta açılacağı duyurulmuştu.