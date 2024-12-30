Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı

ADI ÖLÜMCÜL KAZALARLA ANILIYOR

Şirketin güvenlik konusundaki itibarı, 2018 ve 2019'da Endonezya kıyılarında ve Etiyopya'da beş aydan kısa aralıklarla meydana gelen ve toplam 346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazaları nedeniyle zedelendi.

O zamandan bu yana geçen beş yılda Boeing 23 milyar dolardan fazla kaybetti. Yeni uçak satışı ve teslimatı konusunda Avrupalı rakibi Airbus'ın gerisinde kaldı.