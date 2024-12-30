Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı
Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından, Amerikan havacılık devi Boeing bir kez daha mercek altında. 2024 yılı Boeing için, uçaklarında meydana gelen sorunlar nedeniyle davalar ve denetimlerle mücadele ettiği bir yıl oldu. Günlerce süren işçi grevi, çok satan yolcu uçağında art arda yaşanan arızalar ve düşen hisse senedi fiyatları... Son olarak Güney Kore'de 179 kişiyi öldüren kaza, Boeing için özellikle talihsiz bir kapanış oldu. Kazanın nedeni ise hala araştırılıyor.
HAVACILIK DEVİNİN ZOR YILI
Günlerce süren işçi grevi. Çok satan yolcu uçağı tipinde art arda yaşanan arızalar. Düşen hisse senedi fiyatları.
2024, Amerikan havacılık devi Boeing için zor bir yıldı.