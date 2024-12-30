Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı

Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından, Amerikan havacılık devi Boeing bir kez daha mercek altında. 2024 yılı Boeing için, uçaklarında meydana gelen sorunlar nedeniyle davalar ve denetimlerle mücadele ettiği bir yıl oldu. Günlerce süren işçi grevi, çok satan yolcu uçağında art arda yaşanan arızalar ve düşen hisse senedi fiyatları... Son olarak Güney Kore'de 179 kişiyi öldüren kaza, Boeing için özellikle talihsiz bir kapanış oldu. Kazanın nedeni ise hala araştırılıyor.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 1

HAVACILIK DEVİNİN ZOR YILI

Günlerce süren işçi grevi. Çok satan yolcu uçağı tipinde art arda yaşanan arızalar. Düşen hisse senedi fiyatları.

2024, Amerikan havacılık devi Boeing için zor bir yıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 2

GÜNEY KORE'DE TALİHSİZ YIL SONU

Şirketin jetlerinden biri pazar günü Güney Kore'ye sert iniş yaptı ve uçaktaki 181 kişiden ikisi hariç hepsi öldü.

Bu kaza, Boeing için özellikle talihsiz bir kapanış oldu. Kazanın nedeni hala araştırılıyor.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 3

737 MAX KAZALARIYLA BAĞLANTISI VAR MI?

Kazanın danışmanı olan Delta Air Lines'ın eski baş pilotu Alan Price, Pazar günkü olayı 2018 ve 2019'da Boeing'in sorunlu 737 Max jet uçağının karıştığı iki ölümcül kazayla ilişkilendirmenin uygun olmayacağını söyledi.

Price, Kore'de acil iniş yapan Boeing 737-800'ün "kendini kanıtlanmış bir uçak" olduğunu belirterek, "Max'ten farklı... Çok güvenli bir uçak." ifadelerini kullandı.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 4

HİSSE DEĞERİ DÜŞTÜ

Boeing, onlarca yıldır Amerikan imalatının devlerinden biri olarak rolünü sürdürdü.

Ancak geçen yıl tekrarlanan sıkıntılar zarar verici oldu. Şirketin hisse senedi fiyatı 2024'te yüzde 30'dan fazla düştü.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 5

ADI ÖLÜMCÜL KAZALARLA ANILIYOR

Şirketin güvenlik konusundaki itibarı, 2018 ve 2019'da Endonezya kıyılarında ve Etiyopya'da beş aydan kısa aralıklarla meydana gelen ve toplam 346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazaları nedeniyle zedelendi.

O zamandan bu yana geçen beş yılda Boeing 23 milyar dolardan fazla kaybetti. Yeni uçak satışı ve teslimatı konusunda Avrupalı rakibi Airbus'ın gerisinde kaldı.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 6

HAFTALARCA SÜREN İŞÇİ GREVİ

Geçtiğimiz sonbaharda, 33 bin Boeing çalışanı greve gitti ve şirketin en çok satan modeli olan 737 Max, 777 yolcu uçağı ve 767 kargo uçağının üretimini sekteye uğrattı. İşçi grevi 7 hafta boyunca sürdü.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 7

HAVADA KAPISI PATLAYAN UÇAK

Ocak ayında, Alaska Airlines uçuşu sırasında bir 737 Max'in acil çıkış kapısı patladı.

Federal düzenleyiciler, Boeing uçak üretimine, şirkette üretim güvenliğinden emin olana kadar ciddi sınırlamalar getirdi.

Bir devin çöküşü: Boeing'in skandallarla dolu kara yılı - 8

DEĞİŞMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Boeing kültürünü değiştirmeye çalıştı. Güvenlik sorunları nedeniyle yoğun baskı altında olan David Calhoun, Ağustos ayında CEO olarak görevinden ayrıldı.

Ocak ayından bu yana 70 bin Boeing çalışanı, güvenliği iyileştirmenin yollarını tartışmak için toplantılara katıldı.

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