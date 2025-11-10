Bir diktatörün karanlık mirası: İspanya'da 88 yıllık arayış

İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminden kalma binlerce mezar kimlik tespiti bekliyor.

Yakınlarını arayanlardan biri olan Maria Jesus Ezquerra, 1936'da idam edilen babasının naaşını bulmak için zamana karşı yarışıyor. Ezquerra, 1936 ve 1939 yılları arasında yaşanan İspanya İç Savaşı'nın başında idam edilip toplu mezara gömülen babasının kalıntılarını bulmak için zamana karşı yarış halinde. Aragon bölgesinde bulunan 600 nüfuslu küçük Pinsoro köyündeki evinde AFP muhabirlerine konuşan 88 yaşındaki Ezquerra, “Tek dileğim bu, ondan sonra ölebilirim” dedi.

Babası Jesus Ezquerra, 38 yaşında bir işçi ve Sosyalist Parti'den belediye meclisi üyesiydi. İspanya İç Savaşı'nı başlatan askeri darbenin hemen ardından alıkonuldu. İntikam korkusuna rağmen hamile eşini ve dört çocuğunu terk etmek istemeyen Ezquerra, alıkonulduktan iki gün sonra öldürüldü.

Naaşı, Ejea de los Caballeros kasabasındaki toplu mezara yaklaşık 150 kişiyle birlikte gömüldü. Yakın zaman önce bu bölgede kazı çalışmaları başladı. María Jesus, kurbanların hayatta kalan az sayıdaki çocuğundan biri olarak, babasının kalıntılarının DNA testiyle tespit edilebilmesini bekliyor.