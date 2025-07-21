Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar
Sadece günler önce köylerinde sakin bir hayat süren 120 Bedevi aile, Dürzi militanlardan rehine takası ile kurtarıldı. NTV ekibinden Baran Bila ve Cüneyt Ali Hozoral Suriye'de kurtarılan kadın ve çocukların bulunduğu bölgeden karelerle son durumu anlattı.
Bir gece aniden evlerinde alıkonuldular, kaçırıldılar, silahlı grupların eline düştüler.
Sadece günler önce köylerinde sakin bir hayat süren 120 Bedevi aile, Dürzi militanlardan rehine takası ile kurtarıldı.