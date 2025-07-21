Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar

Sadece günler önce köylerinde sakin bir hayat süren 120 Bedevi aile, Dürzi militanlardan rehine takası ile kurtarıldı. NTV ekibinden Baran Bila ve Cüneyt Ali Hozoral Suriye'de kurtarılan kadın ve çocukların bulunduğu bölgeden karelerle son durumu anlattı.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 1

Bir gece aniden evlerinde alıkonuldular, kaçırıldılar, silahlı grupların eline düştüler.  

Sadece günler önce köylerinde sakin bir hayat süren 120 Bedevi aile, Dürzi militanlardan rehine takası ile kurtarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 2

Küçücük çocuklar daha hayatı tam tanıyamadan ölüm korkusu ile karşılaştı. Şimdi Suriye'nin güneyinde Nahda kasabasında, mülteci kampına dönüştürülen bir okuldalar.

Sınıflarda, koridorlarda yaşadıklarının şokunu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. 

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 3

Selam verdiğimiz her çocuk ürkek bir gülümseme ile karşılık veriyor bize. Kurtarıldıkları için bir o kadar rahatlamış, minnettar ama halen bir o kadar da endişe içindeler. Aileleri sayısız katliama tanık olduklarını anlatıyor.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 4

Yaşadıklarının izini silmek kolay olmayacak. "Savaş her zaman olduğu gibi en çok çocukları etkiliyor" klişe bir cümle gibi görünse de bu durum bir kez daha vahim bir şekilde karşımızda.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 5

Öte yandan yetişkinlerin durumu da pek farklı değil. Suriye'de yıllar süren iç savaşın yaşattığı acıların, yorgunluğun üzerine bir de bunlar eklenmiş. Sanki hiç bitmeyecek gibi hissediyorlar.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 6

Tüm zorluklara rağmen onların elinden tutmaya çalısanların çabalaları çok değerli. Her bir gıda, sağlık, hijyen malzemesinin çok büyük önemi var. O dağıtımlara da tanıklık ediyoruz.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 7

Ancak işin kötüsü onlar gibi halen çok sayıda ailenin rehin tutulduğuna yönelik bilgiler geliyor. Hatta buradaki bazı kadınların eşleri de tutsak.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 8

Bölgedeki acılara tanık olan herkesin beklentisi ise tüm rehinelerin kurtarılması. Bir şekilde artık silahların susması ve bu ürkek gözlerle bakan çocuklar aile sahibi olduğu zaman benzer acıları yaşamamarı. 

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 9

SÜVEYDA'DA İHTİYATLI SÜKUNET

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da bir haftadır süren çatışmalar yatışmaya başladı. Haftasonu varılan ateşkesin ardından kent merkezinde silahlar sustu. Kırsal alandan ise zaman zaman çatışma haberleri geliyor. Süveyda'daki durum "ihtiyatlı sükunet" olarak tanımlanıyor.

Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 10
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 11
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 12
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 13
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 14
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 15
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 16
Bir gece evlerinde alıkonuldular ve kaçırıldılar - 17
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