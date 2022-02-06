Bir gecede 3 Rus'u öldürmüştü: Keskin nişancıdan Putin'e gözdağı

KİTAP YAZDI

Diğer yandan, Donbas’ta iken siperde yanında bulunan sıradan bir asker olan Bilozerska’nın eşi Valeriy Voronov, eşi hedefleri vuruken fişek kovanlarını topladı. Ve daha sonra, Birinci Dünya Savaşı'na dayanan bir keskin nişancı geleneğini takip ederek, ona monte edilmiş bir mermi kartuşunun alt kısmı ile gümüş bir yüzük yaptı.

Ayrıca, “Yasadışı Bir Askerin Günlüğü” adlı çok satan bir kitap yazan Bilozerka Ukrayna'da ünlü oldu. Bilozerka, o sırada savaşan tüm gönüllülerin yasadışı kabul edildiğini söyledi.