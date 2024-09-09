Bir gecede binlerce böcek yiyorlar: Azalmaları bebek ölümlerini yüzde 8 artırıyor!
ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, böcekleri yiyerek ekosistemlerde dengenin korunmasında önemli rol oynayan yarasaların nüfusundaki düşüş, bebek ölümlerini artırıyor.
Yapılan yeni bir çalışma, ekosistemlerin bozulmasının insan sağlığı üzerindeki dolaylı etkisini gösteren bulgulara bir yenisini daha ekledi.
Araştırmaya göre yarasaların varlığından değil, yokluğundan korkmalıyız. Çalışma sonucunda ABD'deki yarasa nüfusundaki düşüşün, bebek ölümlerini artırdığı tespit edildi.