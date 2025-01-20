Bir gecede yeni ada oluştu: Jeologlar bile şaşkına döndü

Dünya üzerinde volkanlar, kırmızı ve gri olmak üzere iki ana grupta incelenir. Kırmızı volkanlar, lavların akışkanlığı nedeniyle sürekli aktifken; gri volkanlar, daha patlayıcı türdeki volkanlar arasında yer alır. Gri volkanlara Washington'daki St. Helens Dağı örnek gösterilebilir. Bazı gezegen uydularında sıvı su, amonyak ve hidrokarbonlar püskürten "kriyovolkanlar" da bulunur. Ancak, bu volkanik etkinlikler arasında çamur volkanları, en hafif ve sakin olanlarıdır. Çamur volkanları Kuzey Amerika'da nadiren görülseler de, İtalya, Japonya, Trinidad ve Azerbaycan gibi tektonik plaka sınırlarına yakın bölgelerde daha yaygındır.