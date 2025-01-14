Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı!
Yeni yayınlanan gizli belgeler, bir Rus ajanının 10 yıl boyunca nasıl kraliyet ailesine sızdığını tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Henüz genç bir Cambridge öğrencisiyken ajan olan Blunt, Kraliçe'nin sanat danışmanı olarak görev yapıyordu. Blunt, İkinci Dünya Savaşı sırasında KGB yöneticilerine büyük miktarda gizli istihbarat bilgisi aktarmayı başardı. Ortaya çıkan yeni belgelere göre Kraliçe nihayet hikayenin tamamını öğrendiğinde, "gerçeği çok sakin ve şaşırmadan" karşıladı. Kraliçe'nin Blunt hakkında her zaman şüpheleri olduğu öne sürüldü.
10 YIL BOYUNCA FARK EDİLMEDİ
İngiltere'de yeni kamuya açılan gizliliği kaldırılmış MI5 dosyaları, bir Rus ajanının nasıl 10 yıl boyunca fark edilmeden Kraliçe Elizabeth ve ailesinin evinde onlarla birlikte yaşadı.
1964 yılında, Kraliçe'nin tablolarının araştırmacısı ve seçkin sanat tarihçisi Sir Anthony Blunt, 1930'lardan beri Sovyet ajanı olduğunu itiraf etmişti.