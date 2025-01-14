Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı!

Yeni yayınlanan gizli belgeler, bir Rus ajanının 10 yıl boyunca nasıl kraliyet ailesine sızdığını tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Henüz genç bir Cambridge öğrencisiyken ajan olan Blunt, Kraliçe'nin sanat danışmanı olarak görev yapıyordu. Blunt, İkinci Dünya Savaşı sırasında KGB yöneticilerine büyük miktarda gizli istihbarat bilgisi aktarmayı başardı. Ortaya çıkan yeni belgelere göre Kraliçe nihayet hikayenin tamamını öğrendiğinde, "gerçeği çok sakin ve şaşırmadan" karşıladı. Kraliçe'nin Blunt hakkında her zaman şüpheleri olduğu öne sürüldü.

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 1

10 YIL BOYUNCA FARK EDİLMEDİ

İngiltere'de yeni kamuya açılan gizliliği kaldırılmış MI5 dosyaları, bir Rus ajanının nasıl 10 yıl boyunca fark edilmeden Kraliçe Elizabeth ve ailesinin evinde onlarla birlikte yaşadı.

1964 yılında, Kraliçe'nin tablolarının araştırmacısı ve seçkin sanat tarihçisi Sir Anthony Blunt, 1930'lardan beri Sovyet ajanı olduğunu itiraf etmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 2

CAMBRIDGE BEŞLİSİ VE İSTİHBARAT AĞI

Henüz genç bir Cambridge öğrencisiyken ajan olan Blunt, Kraliçe'nin sanat danışmanı olarak görev yapıyordu.

Blunt, 20. yüzyılın en ünlü casus şebekesi olan Cambridge Beşlisi'nin bir üyesiydi.

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 3

CAMBRIDGE BEŞLİSİ NEDİR?

Cambridge Beşlisi, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan 1950'lerin ortalarına kadar Sovyetler Birliği'ne bilgi akışı sağlayan casus çetesi olarak biliniyor.

Blunt, İkinci Dünya Savaşı sırasında kıdemli bir görevli olarak, KGB yöneticilerine büyük miktarda gizli istihbarat aktarmıştı.

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 4

"KRALİÇE İHANETE ŞAŞIRMADI"

Hükümet, görevden alınması ve gerçeklerin kamuoyuna sızması durumunda büyük bir skandal yaşanacağı korkusuna rağmen, onun İngiliz kurumlarının kalbindeki konumunu korumasına izin verdi.

Kraliçe'ye gerçeği söyleme kararı, Blunt'un kansere yakalanması ve gazetecilerin ölümünden sonra gerçeği ifşa etmesinden endişe edilmesi üzerine 1973 yılında alındı.

Kraliçe nihayet hikayenin tamamını öğrendiğinde, "gerçeği çok sakin ve şaşırmadan" karşıladı.

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 5

"HER ZAMAN ŞÜPHELERİ VARDI"

Şubat 1973'te Başbakan Edward Heath, Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Martin Charteris'e talimat verdi.

Gerçekleri öğrenen Kraliçe'nin Blunt hakkında her zaman şüpheleri olduğu öne sürüldü.

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 6

RESMİ SIRLAR YAYINLANIYOR

Dosyalar, MI5: Resmi Sırlar adı altında baharda açılacak olan ve iç güvenlik servisinin çalışmalarına odaklanan büyük bir serginin öncesinde yayınlanıyor.

Bu sergi, ünlü casusluk vakaları hakkında zengin ayrıntılar sunan gerçek, resmi kayıtlar olarak dikkat çekiyor.

Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı! - 7

ANTHONY BLUNT KİMDİR?

Anthony Blunt, kraliyet ailesinin sanat tarihçisi olmadan önce 1930'larda Cambridge Üniversitesi'nde Sovyet ajanı olarak işe alındı.

Blunt, 1964 yılında çift taraflı ajan olduğunu itiraf etti ve 1979 yılında dönemin Başbakanı Margaret Thatcher tarafından ifşa edildi.

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