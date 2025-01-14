Bir hainin portresi: Kraliçe'nin 10 yıllık dostu Rus ajanı çıktı!

CAMBRIDGE BEŞLİSİ VE İSTİHBARAT AĞI

Henüz genç bir Cambridge öğrencisiyken ajan olan Blunt, Kraliçe'nin sanat danışmanı olarak görev yapıyordu.

Blunt, 20. yüzyılın en ünlü casus şebekesi olan Cambridge Beşlisi'nin bir üyesiydi.