Bir kilo fasulye 10'a bölünerek satılıyor: Eflasyonun zirve yaptığı Sri Lanka iflas etmek üzere

7,3 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Önümüzdeki 12 ayda, hükümet ve özel sektörde, Sri Lanka'nın Ocak ayındaki 500 milyon dolarlık uluslararası devlet tahvili geri ödemesi de dahil olmak üzere tahmini 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredileri geri ödemesi gerekecek. Ancak Kasım ayı itibariyle mevcut döviz rezervleri sadece 1,6 milyar dolardı.”