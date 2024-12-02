Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek"

Gazze, bir kış mevsimine daha savaşta girdi. Sefalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, savaş koşullarının yanı sıra sertleşen hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de kış, özellikle yaşlılar ve çocukların soğuktan titreyerek ölmesi anlamına geliyor. Gazze'ye yardım girişlerini onaylayan İsrail kuruluşu COGAT, kışlık malzemelerin girişini kolaylaştırdığını öne sürüyor. Ancak yardım kuruluşları, İsrail'in son haftalarda Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma çabalarının neredeyse tamamını engellediğini belirtiyor.

Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 1

SERT KIŞ KOŞULLARI KAPIDA

Gazze Şeridi'nde İsrail hava saldırıları nedeniyle defalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, şimdi başka bir tehdit ile karşı karşıya: Sert kış koşulları.

Pazar günü, Gazze'yi bu kış vuran ilk şiddetli fırtına, bölgenin her yerinde hissedildi.

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Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 2

Evlerinden edilen binlerce aile, naylon ve plastik çadırlarına zarar veren yüksek gelgitler, şiddetli rüzgarlar ve yağmurla mücadele etmek zorunda.

Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 3

"GAZZE'DE KIŞ SOĞUKTAN TİTREYEREK ÖLMEK DEMEK"

Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, X'te yayınladığı bir paylaşımda, kış yaklaşırken Gazze'deki insanların "her şeye ihtiyaç duyduğunu, ancak çok azının bölgeye ulaştığını" söyledi.

Lazzarini, "Gazze'de kış, insanların yalnızca hava saldırıları, hastalıklar veya açlık nedeniyle ölmesi anlamına gelmiyor. Gazze'de kış, özellikle yaşlılar ve çocukların soğuktan titreyerek ölmesi anlamına geliyor." dedi.

Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 4

"İSRAİL ORDUSU YARDIM ÇABALARINI ENGELLİYOR"

BM'nin derlediği verilere göre, ekim ayında Gazze'ye giren yardım miktarı, İsrail'in bölgedeki savaşını başlatmasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Gazze'ye yardım girişlerini onaylayan İsrail kuruluşu COGAT, uluslararası toplumla işbirliği yaptığını ve "ısıtıcılar, kalın giysiler, çadırlar ve battaniyeler de dahil olmak üzere kışlık malzemelerin girişini kolaylaştırdığını" öne sürüyor.

Ancak UNRWA, yardımların yeterli olmadığını ve İsrail'in son haftalarda Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma çabalarının neredeyse tamamını engellediğini belirtiyor.

Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 5

EN ÇOK YAĞIŞ ALAN AY OCAK

Gazze'deki ortalama sıcaklık aralık ayında 10 ile 20 derece arasına düşer. Yağmurlu mevsim genellikle kasımdan şubata kadar sürer ve ocak en yağışlı aydır.

Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 6

FİLİSTİNLİLER ÇADIRLARDA YAŞIYOR

Norveç Mülteci Konseyi yakın zamanda yayınladığı bir raporda, İsrail'in devam eden saldırılarının bu yıl Filistinlilere geçen yıla kıyasla daha az barınma seçeneği sunduğu aktarıldı.

Raporda, "Bu kış, ayakta kalan bina sayısı azaldığından, birçok Filistinli, soğuk rüzgar ve yağmura karşı çok daha az koruma sağlayan çadırlarda ve geçici barınaklarda yaşamaya zorlanıyor." denildi.

Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek" - 7

200 BİN KONUT YIKILDI

Eylül 2024 itibarıyla Gazze'de 200 binden fazla konut yıkılmış veya ciddi şekilde hasar görmüş durumda. Ayrıca, yaklaşık bir milyon kişinin ise "kış desteğine" ihtiyacı var.

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