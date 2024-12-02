Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek"

FİLİSTİNLİLER ÇADIRLARDA YAŞIYOR

Norveç Mülteci Konseyi yakın zamanda yayınladığı bir raporda, İsrail'in devam eden saldırılarının bu yıl Filistinlilere geçen yıla kıyasla daha az barınma seçeneği sunduğu aktarıldı.

Raporda, "Bu kış, ayakta kalan bina sayısı azaldığından, birçok Filistinli, soğuk rüzgar ve yağmura karşı çok daha az koruma sağlayan çadırlarda ve geçici barınaklarda yaşamaya zorlanıyor." denildi.