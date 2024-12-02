Bir kış daha savaşla geldi: "Gazze'de kış titreyerek ölmek demek"
Gazze, bir kış mevsimine daha savaşta girdi. Sefalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, savaş koşullarının yanı sıra sertleşen hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de kış, özellikle yaşlılar ve çocukların soğuktan titreyerek ölmesi anlamına geliyor. Gazze'ye yardım girişlerini onaylayan İsrail kuruluşu COGAT, kışlık malzemelerin girişini kolaylaştırdığını öne sürüyor. Ancak yardım kuruluşları, İsrail'in son haftalarda Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma çabalarının neredeyse tamamını engellediğini belirtiyor.
SERT KIŞ KOŞULLARI KAPIDA
Gazze Şeridi'nde İsrail hava saldırıları nedeniyle defalarca yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinli, şimdi başka bir tehdit ile karşı karşıya: Sert kış koşulları.
Pazar günü, Gazze'yi bu kış vuran ilk şiddetli fırtına, bölgenin her yerinde hissedildi.