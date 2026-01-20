Bir renkle moda tarihine damga vurdu. "Son imparator" Valentino Garavani kimdir?

Garavani, emeklilik yıllarında da lüks ve estetikten vazgeçmedi. Roma, Paris, Londra, New York ve Gstaad’daki evleri sanata ve misafir ağırlamaya verdiği önemle biliniyordu. Hayatını belgesel ve kitaplarla da kayıt altına alan tasarımcı, modada bir dönemin sembolü olarak kabul edildi.

Valentino Garavani, yalnızca elbiseleriyle değil, lüksü bir yaşam biçimi olarak sunan yaklaşımıyla da hatırlanacak.

Ölümünden önce de kendi sözleriyle, “Güzelliği nerede bulursam peşinden giden bir insan” olarak moda tarihindeki yerini aldı.