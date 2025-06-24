Bir savaşın anatomisi: İran ve İsrail’de 12 günde ne oldu?
Trump, İsrail ve İran arasındaki “12 Gün Savaşı”nın ateşkesle sonuçlandığını açıklarken, İsrail İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürdü. Peki, 12 günde İran ve İsrail’de neler yaşandı?
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a saldırısıyla başlayan, İran’ın misilleme saldırıları ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırılarıyla tırmanan savaşta 12 gün sonra ateşkes sağlandığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına karşın ateşkes konusundaki muamma devam ediyor. Peki, savaş nasıl başladı ve 12 gün içinde neler oldu?