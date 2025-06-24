Bir savaşın anatomisi: İran ve İsrail’de 12 günde ne oldu?

İRAN, İSRAİL SİHA'SINI DÜŞÜRDÜ

İsrail ordusu, 18 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde 50’den fazla savaş uçağıyla İran’a saldırılar düzenlediklerini, hedef alınan yerler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir üniversitenin de olduğunu açıkladı. İran'da da aralarında silah tesislerinin de olduğu 40 hedefe saldırı düzenlendiği, Tahran ve Karaj’daki santrifüj üretim tesislerinin de hedef alındığı bildirildi.

İsrail’den yapılan açıklamada ayrıca İran’ın cuma gününden bu yana 400 füze fırlattığı ifade edildi. İran’ın dini lideri Hamaney ise savaşın başından bu yana halka ilk mesajında, ABD’nin askeri eylemde bulunması halinde “buna telafi edilmez bir hasar ile” karşılık verileceğini söyledi.

İsrail ordusu, İran semalarında “özgür bir şekilde faaliyet gösterdiklerini” belirtirken, İran basını İran güçlerinin İsrail’e ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve bir savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

ABD’nin savaşa dahil olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Trump, Beyaz Saray çimlerinde, “ABD’nin İran’a saldırmaya yakın olup olmadığı” yönündeki soruya “Yapabilirim de yapmayabilirim de” yanıtını verdi.