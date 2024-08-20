Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler
Süper Ay'lar, yılın en büyük ve en parlak Ay olayları olarak biliniyor. Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki, 19 Ağustos’ta gökyüzüne yükseldi. Çarşamba sabahına kadar gözlemlenebilecek gök olayının 2037 yılına kadar bir daha yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
ASTRONOMİK BİR GÖRSEL ŞÖLEN
Bu hafta, yılın en büyük ve en parlak dolunaylarından biri olan ve nadiren görülen "Mavi Süper Ay'ın" gece gökyüzünü aydınlatmasıyla astronomik bir gösteriye tanıklık edildi.
Pazar akşamından çarşamba gününe kadar görülebilecek olan bu Ay, yılın dört ardışık Süper Ay'ının ilki olacak.