Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler

ASTRONOMİK BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Bu hafta, yılın en büyük ve en parlak dolunaylarından biri olan ve nadiren görülen "Mavi Süper Ay'ın" gece gökyüzünü aydınlatmasıyla astronomik bir gösteriye tanıklık edildi.

Pazar akşamından çarşamba gününe kadar görülebilecek olan bu Ay, yılın dört ardışık Süper Ay'ının ilki olacak.