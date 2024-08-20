Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler

Süper Ay'lar, yılın en büyük ve en parlak Ay olayları olarak biliniyor. Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki, 19 Ağustos’ta gökyüzüne yükseldi. Çarşamba sabahına kadar gözlemlenebilecek gök olayının 2037 yılına kadar bir daha yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 1

ASTRONOMİK BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Bu hafta, yılın en büyük ve en parlak dolunaylarından biri olan ve nadiren görülen "Mavi Süper Ay'ın" gece gökyüzünü aydınlatmasıyla astronomik bir gösteriye tanıklık edildi.

Pazar akşamından çarşamba gününe kadar görülebilecek olan bu Ay, yılın dört ardışık Süper Ay'ının ilki olacak.

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Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 2

DAHA BÜYÜK VE DAHA PARLAK

Astrolog Richard Noelle tarafından 1979'da ortaya atılan "süper ay" terimi, dolunayın yörüngesel yolunda Dünya'ya en yakın olduğu anı ifade eder.

Resmi bir astronomik terim değildir, ancak amatör yıldız gözlemcileri tarafından sıkça kullanılır.

Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 3

Süper Aylar, dolunaylar ve Mavi Aylar tek başlarına gerçekleşir, ancak hepsinin aynı anda gerçekleşmesi sık rastlanan bir durum değildir.

Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 4

YÜZDE ÜÇÜ MAVİ AY

NASA'ya göre, dolunayların yaklaşık yüzde 25'i Süper Ay ve dolunayların yalnızca yüzde 3'ü Mavi Aylardır.

Bu iki fenomen, pazar gününden çarşamba sabahına kadar, aynı anda gerçekleşecek.

Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 5

YÜZDE 30 DAHA PARLAK

Süper Ay, ortalama bir Ay'dan yüzde 30 daha parlak görünür.

"Süper Ay" gibi "Mavi Ay" terimi de günlük dilde yaygın olarak kullanılır; ancak Mavi Aylar daha seyrek görülür.

Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 6

NE KADAR NADİR?

NASA'nın tahminlerine göre, önümüzdeki on yıl içinde mavi süper ayı yakalamak için muhtemelen son şans bu.

Döngüler düzensiz, ancak NASA'ya göre bir sonraki mavi süper ay muhtemelen Ocak 2037'ye kadar gerçekleşmeyecek.

Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 7
Bir sonraki 2037 yılında! Süper Ay hakkında bilinmesi gerekenler - 8
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