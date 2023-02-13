Bir sonraki deprem ne zaman ve nerede olacak? ABD'li bilim insanlarından yeni deprem tahmin modeli

William Deering Dünya ve Gezegen Bilimleri Profesörü Seth Stein, "Yalnızca zaman içindeki ortalama ve sonuncusundan bu yana geçen süre yerine tüm deprem geçmişini göz önünde bulundurmak, gelecekteki depremlerin ne zaman olacağını tahmin etmemize çok yardımcı olacaktır. Örneğin, bir takımın bir maçı kazanma şansını bulmaya çalışırken, sadece son maçına ve uzun vadeli ortalamasına bakmazsınız. Son zamanlardaki diğer meçlerına da bakmak gerekir. Şimdi benzer bir şeyi depremler için de yapabiliriz.” diye konuştu.