Bir ülkede daha kimyasal hadım gündemde: Kimyasal hadım hangi ülkelerde, nasıl uygulanıyor?

Adalet Bakanı Shabana Mahmood’un desteklediği bu girişim, özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlara karşı yargısal müdahaleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Mahmood’un Avam Kamarası’na hitap ederek hangi önlemleri kabul edeceğini açıklaması bekleniyor; bu açıklama, ceza adaletinde büyük bir reform niteliğinde olacak.



Bağımsız bir ceza incelemesi tarafından önerilen bu yaklaşım, cinsel düşünceleri azaltmaya yönelik ilaçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu ilaçlar, cinsel dürtüleri baskılayarak suç işleme riskini azaltmayı hedefliyor. Mahkumlar, cezalarının yarısını çektikten sonra serbest bırakılabilecek ve etiketlenecek, aynı zamanda cinsel suçlulara yönelik tedavi süreçleri de başlatılacak.