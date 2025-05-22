Bir ülkede daha kimyasal hadım gündemde: Kimyasal hadım hangi ülkelerde, nasıl uygulanıyor?
Kimyasal hadım uygulaması bir ülkede daha gündemde. İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood ciddi cinsel suçlular için kimyasal hadımı değerlendiriyor. Mahmood, libido baskılayıcı ilaçların kullanımını da içeren radikal ceza reformlarını desteklemesi beklenen reform paketini açıklayacak. Peki, kimyasal hadım hangi ülkelerde, nasıl uygulanıyor?
Theguardian.com'un haberine göre, İngiltere en ciddi cinsel suçlular için zorunlu kimyasal hadımı değerlendirmeye aldı. Adalet Bakanlığı, İngiltere ve Galler’deki cezaevi aşırı kalabalıklığını hafifletmek ve binlerce mahkumu serbest bırakmak amacıyla 20 bölgeyi kapsayacak şekilde bir pilot programı genişletmeyi planlıyor.