Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı
ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Patrick Ensley, 1 yıl boyunca sadece kırmızı et tüketerek, yaklaşık 60 kilo verdiğini söyledi. Ancak uzmanlar, bu beslenme tarzının, kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
1 yıl önce 136 kilogram ağırlığında olan Patrick Ensley, etobur diyet sayesinde 60 kilo verdiğini ileri sürdü. Her gün kırmızı et yediğini belirten Ensley, bu beslenme rutini sayesinde daha enerjik birine dönüştüğünü ve depresyonu geride bıraktığını anlattı.