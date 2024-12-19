Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Patrick Ensley, 1 yıl boyunca sadece kırmızı et tüketerek, yaklaşık 60 kilo verdiğini söyledi. Ancak uzmanlar, bu beslenme tarzının, kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 1

1 yıl önce 136 kilogram ağırlığında olan Patrick Ensley, etobur diyet sayesinde 60 kilo verdiğini ileri sürdü. Her gün kırmızı et yediğini belirten Ensley, bu beslenme rutini sayesinde daha enerjik birine dönüştüğünü ve depresyonu geride bıraktığını anlattı.

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Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 2

Etobur diyetin savunucuları arasında Joe Rogan ve Jordan Peterson gibi ünlü isimler de bulunuyor. Ancak, diyetin genel sağlık üzerindeki etkilerine dair pek çok farklı bilimsel görüş mevcut. Yapılan birçok araştırma, kırmızı etin diyabet, kalp hastalığı ve kansere yakalanma riskini artırabileceğini gösteriyor.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 3

Harvard Üniversitesi’nin 2023 tarihinde yapılan bir araştırmasında, haftada yalnızca iki porsiyon kırmızı et tüketenlerde tip 2 diyabet riskinin arttığı görüldü. Oxford Üniversitesi’nin analizlerine göre, günde 50 gram kırmızı et tüketmek, kalp hastalığına yakalanma riskini yüzde 18 oranında yükseltiyor.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 4

Ancak bazı uzmanlar, kırmızı etin zararlarının abartıldığını iddia ediyor. İngiliz kardiyolog Dr. Aseem Malhotra, kırmızı etin sağlığı olumsuz etkilediği hakkında yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 5

Patrick Ensley'nin kırmızı et tüketerek kilo verdiğini söylemesi üzerine tartışmalar yeniden alevlendi. ''Daha önce işten geldikten sonra hemen uykum gelirdi ancak şimdi öyle değil. Kendimi enerjik ve zinde hissediyorum'' diyen Ensley, kırmızı etin zararları hakkında ortaya atılan görüşlerin inandırıcılığını sorguladığını ifade etti.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 6

Bazı uzmanlar ise etobur diyetin kalp hastalığı riskini artırabileceğini ve C vitamini, lif gibi hayati besinlerin eksikliği nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Aşırı protein alımının böbreklere zarar verebileceği de belirtiliyor.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 7

Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Derneği, kırmızı etin aşırı tüketiminin kolon kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, kırmızı etin yüksek miktarda doymuş yağ ve karsinojenik bileşikler içermesi olarak açıklanıyor.

Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı - 8

Amerikan Kalp Derneği, haftada en fazla 2-3 porsiyon kırmızı et tüketilmesini öneriyor. Dünya Sağlık Örgütü ise kırmızı et tüketiminin haftada 500 gramın üzerine çıkmaması gerektiğini savunuyor.

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