Bir yıl boyunca sadece kırmızı et yedi: Vücudundaki değişim çok şaşırttı

Etobur diyetin savunucuları arasında Joe Rogan ve Jordan Peterson gibi ünlü isimler de bulunuyor. Ancak, diyetin genel sağlık üzerindeki etkilerine dair pek çok farklı bilimsel görüş mevcut. Yapılan birçok araştırma, kırmızı etin diyabet, kalp hastalığı ve kansere yakalanma riskini artırabileceğini gösteriyor.