Bir zamanlar bilim kurgu olan uzay madenciliği gerçeğe dönüşebilir

"UZAY ULUSAL MÜLKİYETE ALINAMAZ"

Uzayı keşfetme, kullanma ve uzaydaki kaynaklara erişim hakkında uluslararası uzay hukukunun çerçevesini oluşturan 110 ülkenin taraf olduğu 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması'nın 2'nci maddesinde, "Ay, gök cisimleri ve uzay, egemenlik iddiasıyla, kullanım veya işgal yoluyla ulusal mülkiyete alınamaz." ifadesine yer veriliyor.



Ay'da kalıcı bir üs kurulması, Ay'ın Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması ve Ay'da değerli madenlerin çıkarılmasına ilişkin yargılar içeren ABD öncülüğünde birçok ülkenin imzaladığı Artemis Anlaşması, "uzayda ham maddelerin çıkarılması, Dış Uzay Antlaşması'nın 2'nci maddesi kapsamında ulusal mülkiyet teşkil etmez." ibaresine yer veriyor.



ABD Kongresinin 2015'te geçirdiği Ticari Uzay Fırlatma Rekabet Yasası da "Dış Uzay Antlaşması doğrultusunda bir devlet, tüzel veya gerçek kişi, bir gök cisminde mülkiyet iddia edemez ancak kar amacıyla gök cisminde madencilik yapabilir ve ürünleri satabilir." hükmünü barındırıyor.



ABD'nin ardından uzay madenciliğine ilişkin mülkiyet konularını ele alan bir yasa tasarısını kabul eden ikinci ülke ise 2017'de Lüksemburg olmuştu.



Araştırmacılar, Soğuk Savaş dönemi ihtiyaçları doğrultusunda uzay silahlanmasına odaklanan Dış Uzay Antlaşması'nın uzay madenciliğine yönelik kesin yargılar içermemesinin, gelecekte bu alanda rekabetin artması halinde çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.