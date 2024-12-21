Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları

"HUKUKSUZ ÖLÜMDEN DOĞRUDAN SORUMLU"

Vakıf tarafından ifşa edilmesinin ardından Ferenbook, Çarşamba günü İsrail hükümeti tarafından tutuklanma riski nedeniyle ülkeyi terk etmesi konusunda uyarıldı.

Sri Lanka yerel medyasında yer alan haberler askerin cuma günü ülkeden kaçtığını söylüyor.

El Cezire'nin bildirdiğine göre savaş suçu iddiaları, Ferenbook'un Ağustos ayında Instagram hesabında paylaştığı, askeri bir aracın içinde öldürülen Filistinli bir adamın kalıntılarını monitörde gösterirken ve kendisinden “terminatör” olarak bahseden diğer askerlerle gülerken gösteren bir videodan kaynaklanıyor.

Vakıf, “Alaycı ve kutlayıcı ton, Ferenbook'un Filistinli bir sivilin hukuksuz bir şekilde öldürülmesinden doğrudan sorumlu olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor ve askeri gereklilik dışında sivil altyapının tahrip edildiğini belgeliyor” dedi.