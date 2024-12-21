Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları
Gazze'de savaş suçu işlediği tespit edilen iki İsrail askeri için alarm verildi. Askerlerden birinin Sri Lanka'ya kaçtığı, ancak tutuklanma riski nedeniyle buradan da çıktığı açıklandı. Bir diğer asker ise Tayland'da ortaya çıktı. Peki askerlerin işlediği savaş suçları arasında neler var? (Haber: Derya Doğan)
Gazze'de savaş suçu işlemekle suçlanan bir İsrail askerinin, İsrail hükümetinin ısrarı üzerine Sri Lanka'dan kaçtığı bildirildi.
Gazze'deki savaş suçlarını izleyen Hind Rajab Vakfı, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdüğünü ve cesedine saygısızlık ettiğini iddia ettiği İsrailli asker Gal Ferenbook'un Hint Okyanusu adasında olduğunu tespit etti.
Vakıf bunun ardından Sri Lanka makamlarına, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Interpol'e şikayette bulundu.