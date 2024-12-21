Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları

Gazze'de savaş suçu işlediği tespit edilen iki İsrail askeri için alarm verildi. Askerlerden birinin Sri Lanka'ya kaçtığı, ancak tutuklanma riski nedeniyle buradan da çıktığı açıklandı. Bir diğer asker ise Tayland'da ortaya çıktı. Peki askerlerin işlediği savaş suçları arasında neler var? (Haber: Derya Doğan)

Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları - 1

Gazze'de savaş suçu işlemekle suçlanan bir İsrail askerinin, İsrail hükümetinin ısrarı üzerine Sri Lanka'dan kaçtığı bildirildi.

Gazze'deki savaş suçlarını izleyen Hind Rajab Vakfı, Gazze'de bir Filistinliyi öldürdüğünü ve cesedine saygısızlık ettiğini iddia ettiği İsrailli asker Gal Ferenbook'un Hint Okyanusu adasında olduğunu tespit etti.

Vakıf bunun ardından Sri Lanka makamlarına, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Interpol'e şikayette bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları - 2

"HUKUKSUZ ÖLÜMDEN DOĞRUDAN SORUMLU"

Vakıf tarafından ifşa edilmesinin ardından Ferenbook, Çarşamba günü İsrail hükümeti tarafından tutuklanma riski nedeniyle ülkeyi terk etmesi konusunda uyarıldı.

Sri Lanka yerel medyasında yer alan haberler askerin cuma günü ülkeden kaçtığını söylüyor.

El Cezire'nin bildirdiğine göre savaş suçu iddiaları, Ferenbook'un Ağustos ayında Instagram hesabında paylaştığı, askeri bir aracın içinde öldürülen Filistinli bir adamın kalıntılarını monitörde gösterirken ve kendisinden “terminatör” olarak bahseden diğer askerlerle gülerken gösteren bir videodan kaynaklanıyor.

Vakıf, “Alaycı ve kutlayıcı ton, Ferenbook'un Filistinli bir sivilin hukuksuz bir şekilde öldürülmesinden doğrudan sorumlu olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor ve askeri gereklilik dışında sivil altyapının tahrip edildiğini belgeliyor” dedi.

Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları - 3

BİNAYI PATLATIP TEZAHÜRAT YAPTILAR

Hind Rajab Vakfı, şu anda Tayland'da bulunan ikinci bir İsrail askerinin savaş suçlusu olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Vakıf, Volkan Bölüğü muharebe mühendisliği biriminin bir üyesi olan Lidor Kandalker'in İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere ait evlerin yıkımında görev aldığını iddia ediyor.

Vakıf tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kandalker, askeri bir aracın içinde kulüp müziği çalarken ve ekranda gösterilen bir binayı patlatmadan önce geri sayım yaparken görülüyor. O ve araçtaki diğer askerler patlamadan sonra tezahürat yapıyor.

Kandalker'in vakıf tarafından yayınlanan bir başka görüntüsünde ise askerin Gazze'de sivil bir evin içinde sandalyede oturduğu, yerinden edilmiş bir Filistinlinin kıyafetlerini giydiği, elinde bir saldırı tüfeği olduğu ve çay ya da kahve gibi görünen bir şey içtiği görülüyor.

Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları - 4

TAYLAND'A BİLGİ VERDİLER

Vakıf, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunduğunu ve polis, Adalet Bakanlığı ve Lahey'deki Tayland Büyükelçiliği de dahil olmak üzere Taylandlı yetkilileri Kandalker'in ülkedeki varlığı konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Vakıf, Kandalker'in yakalanması, kaçışının engellenmesi ve işlediği suçların hesabının sorulmasını sağlamak üzere uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Biri Sri Lanka'da diğeri Tayland'da ortaya çıktı: Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askerlerinin yaptıkları - 5

İLK VAKA

Savaş suçlarına karışmakla suçlanan bir İsrail askerinin İsrail hükümetinin ısrarı üzerine bir ülkeden kaçmasıyla ilgili bilinen ilk vaka, Kasım ayında bir yedek subayın eşiyle birlikte tatil yaptığı Kıbrıs'tan kaçmasıyla ortaya çıkmıştı.

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