Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi
Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2", su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.
Ceylan'a dalış eğitmeni Suat Karaman, Adnan Şeker, Kaan Karaman ve Boğaç Dağhan Günöz eşlik etti. Ekip, Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık bir buçuk kilometre açığındaki Fransız savaş gemisi Paris 2'nin bulunduğu noktaya ulaştı.