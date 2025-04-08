Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi

Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2", su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 1

Ceylan'a dalış eğitmeni Suat Karaman, Adnan Şeker, Kaan Karaman ve Boğaç Dağhan Günöz eşlik etti. Ekip, Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık bir buçuk kilometre açığındaki Fransız savaş gemisi Paris 2'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

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Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 2

Dalış sırasında, batığın son hali ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı şekilde gözlemlendi. Çekilen görüntülerde batığın üzerindeki mühimmat ile etrafındaki çok sayıda deniz canlısı kayda alındı.

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 3

Tahsin Ceylan, Antalya'nın 222 dalış noktası ile su altı tutkunlarına ev sahipliği yaptığını, kentte yaz kış dalış turizminin devam ettiğini söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 4

Antalya'da önemli batıklardan birinin Paris 2 batığı olduğunu belirten Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından batırılan 'Paris 2' bir Fransız savaş gemisidir. 50 metre boyunda ve yaklaşık 30 metrede derinlikte. Üzerindeki birçok askeri mühimmat maalesef alınmış hatta fayanslar bile birkaç tane kalmış olsa da yine de cazip olmaya devam ediyor. Sualtı kültürel varlıklarımızın arasında her zaman birinci sırayı alan bir batık.''

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 5

Ceylan, kış şartlarında arkadaşlarıyla batığa bir kez daha dalış gerçekleştirdiklerini, zamanın parmak izlerine dokunup kayıt aldıklarını ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 6

Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığında düz zemindeki batığın yerinin 1995'te tespit edildiğini hatırlatan Ceylan, yaz sezonunda batığın her gün dalış yapan çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 7

Dünyada en iyi 100 dalış bölgesinden birisi olarak gösterilen Paris 2'nin üstünde 6 uçaksavar top ve 2 torpil kovanı bulunuyor. 50 metre boyunda, 8 metre eninde ve 551 groston ağırlığındaki batık, 30 metre derinlikte yer alıyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 8
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 9
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 10
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 11
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 12
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 13
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 14
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 15
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 16
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 17
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 18
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 19
Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi Paris 2'nin kalıntıları görüntülendi - 20
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