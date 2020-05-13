Birleşik Krallık'ta karantina iki hafta önce uygulansaydı 30 bin hayat kurtulabilirdi

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart’ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.

Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda İskoçya'da en az 2 bin kişinin, İngiltere’de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.

Epidemiyoloji profesörü ve makalenin baş yazarı Rowland Kao, şubat ayı ortalarında pandeminin tehlikesi hakkında 'kesinlikle' yeterli bilgi olduğunu söyledi. Kao, ülkenin 'doğru bilimi izlediğini' umduğunu açıklayarak, karantinanın neden daha erken uygulanmadığını bilmek istediğini ifade etti.

Profesör Kao ve arkadaşları salgını simüle eden bir matematiksel model geliştirdiler. Karantinanın, insanların hareketleri, 'R' değeri (enfekte bir kişinin enfekte ettiği ortalama insan sayısı) ve ölümler üzerindeki etkisi analiz edildi. Ekip, ülke çapında alınan önlemlerin 9 Mart’ta alınmasının virüsün yayılmasına nasıl etki edeceğini inceledi.

İngiltere'de açıklanan 32 bin 692 ölüme yüzde 80'lik bir düşüş uygulanması, yaklaşık 26 bin ölümün önlenebileceğini gösteriyor.

İngiltere’de, hükümetin Şubat ayından bu yana corona virüsü n ülkede yayıldığı bilmesine rağmen 16 Mart'a kadar toplu toplantıları yasaklamadı 23 Mart'a kadar karantina ilan etmedi.