Son 30 yılın en büyük grevi: Ulaşım felç oldu

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Öte yandan, grev kapsamında İngiltere'nin çoğu, İskoçya ve Galler'in çoğu, Cornwall ve Dorset'in tamamı ve Chester, Hull, Lincoln ve Worcester gibi yerler dahil olmak üzere tüm gün boyunca yolcu trenleri sefer yapmayacak.