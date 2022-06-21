Son 30 yılın en büyük grevi: Ulaşım felç oldu

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 11:06 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 11:27
Demiryolu, Denizyolu ve Nakliyat işçileri sendikası RMT, demiryolu şirketlerinin patronlarının işçilere en az yüzde 3'lük bir ücret artışı teklif etmesine rağmen, grevlere devam ederek milyonlarca masum insanı cezalandırmakla suçlandı.
Sendika ise söz konusu zam önerisinin yeterli olmadığını belirterek, görüşmelerin sonuçsuz kalmasından hükümeti sorumlu tuttu.
Öte yandan, Perşembe ve Cumartesi günleri de devam edecek olan grev nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisinin 150 milyon sterlinlik bir darbe alacağı düşünülüyor.
Aynı zamanda, grevlerin milyonlarca kişinin işe gitmesini, hastaların hayati sağlık randevularına gitmesini engelleyeceği ve sınavlara giren öğrenciler üzerinde aşırı stres yaratacağından endişeleniyor.
Ancak, RMT'nin Başkanı Mick Lynch, grevin 'gerektiği sürece' devam edeceğini söyledi. Demiryolu işçilerinin hakları olan kazanımları alması gerektiğini vurguladı.
Lynch yaptığı yazılı açıklamada, demiryolu şirketlerinin, son birkaç yıldır dondurdukları ücret düzeylerinin biraz üstüne çıkan ama enflasyon oranlarının büyük ölçüde altında kalan maaş artışları önerdiğini belirterek, şunları açıkladı:
“Hükümetin emriyle şirketler binlerce işçiyi, işten çıkarmaya çalışıyor ve zorunlu işten çıkarmalara karşı herhangi bir garanti sunmuyor. Muhafazakar Parti’nin National Rail ve Transport for London'a 4 milyar sterlinlik fonu kestikten sonra, şimdi bu anlaşmazlığın çözülmesini aktif olarak engellediği açık.
İş koşullarında, maaşlarda ve emekli maaşlarında böylesine bir kesinti gündemi ile karşı karşıya kalan RMT'nin, üyelerimizi savunmaktan başka seçeneği yok.
Network Rail, tren operatörleri ve Londra Metrosu'ndaki grevler devam edecek. Üyelerimizi bir kez daha dik durmaya, eylemi desteklemeye, grev gözcülerini takmaya ve işyeri adaleti için savaşma kararlılıklarını göstermeye çağırıyoruz.”
Öte yandan, Londra’da Waterloo ve Victoria tren istasyonları da bu sabah terk edildi ve Londra Metrosu'nun büyük istasyonlarında kepenkler kapatıldı.
Sendika yöneticileri ve hükümet arasında devam eden görüşmeler sonuçlanmadı. Tüm tarafların ilerleme eksikliği için birbirini suçlamasıyla birlikte, maaş, iş ve koşullar konusundaki anlaşmazlığı çözmeyi başaramadı.
Öte yandan, grev kapsamında İngiltere'nin çoğu, İskoçya ve Galler'in çoğu, Cornwall ve Dorset'in tamamı ve Chester, Hull, Lincoln ve Worcester gibi yerler dahil olmak üzere tüm gün boyunca yolcu trenleri sefer yapmayacak.
Hizmetler öncelikli olarak ana hatlarla sınırlandırılacak ve hizmetlerin yüzde 20'si çalışır durumda olacak. Ancak bunlar bile yalnızca 07:30 ile 18:30 saatleri arasında açık olacak.
Network Rail'deki Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma (RMT) birliğinin binlerce üyesi ve 13 tren operatörü Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yürüyecek.
Eyleme dahil olmayan operatörler de Network Rail sinyalcilerinin greve gitmesi nedeniyle kesintiye uğramaya devam edecek.