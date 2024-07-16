Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya nüfusu 2084'te zirveye ulaşacak

TÜRKİYE ZİRVEYİ HENÜZ GÖRMEDİ

Çin, Almanya, Japonya ve Rusya gibi bazı ülkelerde nüfus artışının zirveye çoktan ulaştığı belirtiliyor. 2054 yılına kadar Brezilya, İran, Türkiye ve Vietnam gibi 48 ülkede daha zirvenin aşılması ve ardından nüfus azalmasının başlaması bekleniyor.



Angola, Nijer, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkesinde ise nüfusun 2024-2054 yılları arasında iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.