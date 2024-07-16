Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya nüfusu 2084'te zirveye ulaşacak
Birleşmiş Milletler'in Dünya Nüfus Beklentileri 2024 başlıklı raporuna göre, 8.2 milyarlık mevcut nüfus önümüzdeki 60 yıl içinde maksimum seviyeye yükselecek. Türkiye'de ise zirvenin 2054'e kadar geçilmesi ve nüfusta küçülmenin başlaması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler'in iki yılda bir yayımladığı Dünya Nüfus Beklentileri raporuna göre önümüzdeki 60 yıl içinde dünya nüfusu zirveye ulaşacak.
Rapora göre, şu anda 8,2 milyar olarak kabul edilen insan sayısının 2080 ortalarında zirveye çıkacağı ve daha sonra aşamalı olarak azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor.