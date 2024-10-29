Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kadınları ve çocukları güvence altına alması gereken yasaların "açıkça göz ardı edilmesi" nedeniyle 2023'te savaştan etkilenen kadınların sayısının iki katına çıktığını duyurdu. BM raporuna göre geçen yıl savaş bölgelerinde ölen her 10 kişiden 4'ü kadındı. Savaştan etkilenen ülkelerde her gün 500 kadın hamilelik ve doğumla ilgili komplikasyonlardan ölüyor.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 1

ÖLENLERİN YÜZDE 40'I KADIN

Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre, dünya genelindeki çatışmalarda ölen kadınların oranı geçen yıl iki katına çıktı ve savaş bölgelerinde ölenlerin yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 2

CİNSEL ŞİDDET VAKALARI TIRMANIŞTA

Savaştan etkilenen kadınların ve kız çocuklarının güvenlik durumunu inceleyen BM Kadın Birimi'nin raporuna göre, savaşlar sırasında BM tarafından doğrulanan cinsel şiddet vakaları 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 50 arttı.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 3

10'DA 3'Ü ÇOCUK

Birleşmiş Milletler, 2023 yılında silahlı çatışmalarda en az 33 bin 443 sivilin öldüğünü kaydetti. Bunlardan 13 bin 377'den fazlası, yani çatışmalarda ölen her 10 sivilden 4'ü kadındı, 10'da 3'ü ise çocuktu.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 4

ŞİDDET SARMALI BÜYÜYOR

Raporda, 2023 yılında 170 silahlı çatışmanın kaydedildiği ve dünyanın "korkutucu bir çatışma, istikrarsızlık ve şiddet sarmalına" yakalandığı belirtildi.

Dünya genelinde savaşların ise kadınlar ve kız çocukları üzerindeki giderek artan sonuçlarına ilişkin kasvetli bir tablo çizildi.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 5

"KADINLAR SAVAŞIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

BM Kadın Birimi'nin yönetici direktörü Sima Bahous, "Kadınlar erkeklerin savaşlarının bedelini ödemeye devam ediyor. Bu, kadınlara yönelik daha büyük bir savaş bağlamında gerçekleşiyor. Kadın haklarının kasıtlı olarak hedef alınması, çatışmalardan etkilenen ülkelere özgü bir durum değil, bu ortamlarda daha da ölümcül." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 6

YASALAR HİÇE SAYILIYOR

BM Kadın Birimi, savaş sırasında kadınları ve çocukları korumak için tasarlanmış uluslararası yasaların "açıkça hiçe sayılmasının" kadınların çatışma bölgelerinde sağlık hizmetlerine erişememesine yol açtığını aktardı.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 7

Buna göre çatışmadan etkilenen ülkelerde her gün 500 kadın hamilelik ve doğumla ilgili komplikasyonlardan ölüyor.

Cinsel şiddete ilişkin yaygın raporların olduğu Sudan'da, çoğu mağdur tecavüze uğradıktan sonraki ilk 72 saat içinde acil tıbbi bakıma erişemiyor.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 8

KADINLARIN SÖZ HAKKI YOK

Askeri ve siyasi gücü elinde tutanlar ezici bir çoğunlukla erkek olmaya devam ediyor.

Rapora göre 2023'te barış süreçlerindeki müzakerecilerin yüzde 10'undan azını kadınlar oluşturdu.

BM Kadın Birimi, bunun, kadınların dahil olduğu barış anlaşmalarının daha uzun sürdüğüne ve daha etkili olduğuna dair kanıtlara rağmen gerçekleştiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor - 9
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