Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kadınları ve çocukları güvence altına alması gereken yasaların "açıkça göz ardı edilmesi" nedeniyle 2023'te savaştan etkilenen kadınların sayısının iki katına çıktığını duyurdu. BM raporuna göre geçen yıl savaş bölgelerinde ölen her 10 kişiden 4'ü kadındı. Savaştan etkilenen ülkelerde her gün 500 kadın hamilelik ve doğumla ilgili komplikasyonlardan ölüyor.
ÖLENLERİN YÜZDE 40'I KADIN
Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre, dünya genelindeki çatışmalarda ölen kadınların oranı geçen yıl iki katına çıktı ve savaş bölgelerinde ölenlerin yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor.