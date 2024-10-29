Birleşmiş Milletler açıkladı: Savaş en çok kadınları vuruyor

"KADINLAR SAVAŞIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

BM Kadın Birimi'nin yönetici direktörü Sima Bahous, "Kadınlar erkeklerin savaşlarının bedelini ödemeye devam ediyor. Bu, kadınlara yönelik daha büyük bir savaş bağlamında gerçekleşiyor. Kadın haklarının kasıtlı olarak hedef alınması, çatışmalardan etkilenen ülkelere özgü bir durum değil, bu ortamlarda daha da ölümcül." diye konuştu.