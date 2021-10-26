Birleşmiş Milletler: Asya, 2020'deki en sıcak yılını yaşadı

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 14:12 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 14:15
Birleşmiş Milletler (BM), düzenlenecek 2021 İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde yıllık "Asya'da İklimin Durumu" raporunu yayımladı.
Yayımlanan raporda, Asya kıtasının 2020 yılında iklim değişikliğinden derinden etkilendiği belirtilirken, en sıcak yılını yaşadığını belirtti.
Aşırı hava koşullarının kıtanın gelişimine ağır bir zarar verdiği belirtilen raporda, BM’ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, bölgenin her kesiminin bu zarardan etkilendiği belirtildi.
Yayımlanan yıllık "Asya'da İklimin Durumu" raporunda, "2020'de Asya'daki aşırı hava ve iklim değişikliği etkileri binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de yerlerinden olmasına neden oldu” denirken, “İklim krizi yüz milyarlarca dolara mal olmasının yanı sıra altyapı ve ekosistemler üzerinde ağır bir yüke yol açtı" ifadeleri yer aldı.
Raporda, "Sürdürülebilir kalkınma tehdit altında, gıda ve su güvensizliği, sağlık riskleri ve çevresel bozulma artıyor" denildi.
‘Asya'da İklimin Durumu’ raporunda, ayrıca iklimle ilgili tehlikelerden kaynaklanan toplam yıllık ortalama kayıpları da ortaya kondu.
İklimin yarattığı etkilerden kıtada Çin yaklaşık 238 milyar dolar zarar görürken, onu 87 milyar dolar ile Hindistan, 83 milyar dolar ile Japonya ve 24 milyar dolar ile Güney Kore izledi.
Uğranan zararlarda ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında ise, yıllık ortalama kayıpların Tacikistan için gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7,9'u, Kamboçya için yüzde 5,9'u ve Laos için yüzde 5,8'i kadar yüksek olmasının beklendiği belirtildi.
Artan ısı ve nemin, milyarlarca dolarlık potansiyel maliyetle kıta genelindeki çalışma saatlerinde etkin bir kayba yol açacağı tahmin ediliyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü başkanı Petteri Taalas, "Özellikle sel, fırtına ve kuraklık olmak üzere hava ve iklim tehlikelerinin bölgedeki birçok ülkede önemli etkileri oldu" derken, "Birlikte, bu etkiler uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma üzerinde önemli bir maliyete neden oluyor" diye konuştu.
2020'de sel ve fırtınalar Asya'da yaklaşık 50 milyon insanı etkilerken, 5 binden fazla can kaybına neden olmuştu.
Bununla birlikte Asya kıtasında geçtiğimiz yıl, ortalama sıcaklık 1981-2010 ortalamasının 1,39 santigrat derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
Rusya'da Verkhoyansk'ta kayıtlı 38 C, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki herhangi bir yerde geçici olarak bilinen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.
Rapora göre 2020'de Hint, Pasifik ve Arktik Okyanuslarında ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor yüksek değerlere ulaştı.
Asya ve çevresinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ve okyanus ısınmanın küresel ortalamanın üzerinde arttığı belirtilirken Arap denizinin ve Arktik Okyanusu'nun bazı bölümlerinde ortalamanın üç katından sıcaklık artığının kaydedildiği aktarıldı.