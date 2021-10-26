Birleşmiş Milletler: Asya, 2020'deki en sıcak yılını yaşadı

İklimin yarattığı etkilerden kıtada Çin yaklaşık 238 milyar dolar zarar görürken, onu 87 milyar dolar ile Hindistan, 83 milyar dolar ile Japonya ve 24 milyar dolar ile Güney Kore izledi.

Uğranan zararlarda ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında ise, yıllık ortalama kayıpların Tacikistan için gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7,9'u, Kamboçya için yüzde 5,9'u ve Laos için yüzde 5,8'i kadar yüksek olmasının beklendiği belirtildi.