Birleşmiş Milletler temsilcileri forma giydi
Anadolu Ajansı
2018 Dünya Kupası heyecanı Birleşmiş Milletler'i de sardı. Güvenlik Konseyi'ndeki temsilciler ülkelerinin futbol takımlarının formasını giyerek Konsey'e gitti.
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1New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya gelen BM temsilcileri, Rusya'da başlayan 2018 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla forma giydi.
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Temsilciler, bu yılki turnuvanın açılışı onuruna Konsey'e milli takım formalarıyla gitti.
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Formalarını giyerek etkinliğe katılanlar arasında ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'nın temsilcisi Vasily Nebenzya ve Fransa'nın temsilcisi François Delattre da vardı.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise hakem forması giydi.
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Temsilciler toplu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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