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Birleşmiş Milletler temsilcileri forma giydi

Anadolu Ajansı

2018 Dünya Kupası heyecanı Birleşmiş Milletler'i de sardı. Güvenlik Konseyi'ndeki temsilciler ülkelerinin futbol takımlarının formasını giyerek Konsey'e gitti.

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    New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya gelen BM temsilcileri, Rusya'da başlayan 2018 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla forma giydi.
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    Temsilciler, bu yılki turnuvanın açılışı onuruna Konsey'e milli takım formalarıyla gitti.

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    Formalarını giyerek etkinliğe katılanlar arasında ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'nın temsilcisi Vasily Nebenzya ve Fransa'nın temsilcisi François Delattre da vardı.

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    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise hakem forması giydi.

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    Temsilciler toplu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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