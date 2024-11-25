Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri"
Birleşmiş Milletler'in paylaştığı yeni rakamlara göre, 2023 yılında erkekler tarafından öldürülen 85 bin kadının yüzde 60'ı eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldü. BM'ye göre bir kadın için en tehlikeli yer ne yazık ki kendi evi. Rapordaki sayılar buzdağının görünen kısmı olarak nitelenirken, öldürülen kadınların "önemli bir kısmının" cinayetten önce yetkililere şiddet gördüklerini bildirdiği aktarılıyor.
GÜNDE 140 KADIN VE KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLÜYOR
Birleşmiş Milletler (BM), kadın cinayetlerine ilişkin küresel tahminlerin yer aldığı yeni raporunu yayınladı.
Bu tahminlere göre dünya genelinde her gün yaklaşık 140 kadın ve kız çocuğu, eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürülüyor.