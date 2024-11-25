Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri"

Birleşmiş Milletler'in paylaştığı yeni rakamlara göre, 2023 yılında erkekler tarafından öldürülen 85 bin kadının yüzde 60'ı eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldü. BM'ye göre bir kadın için en tehlikeli yer ne yazık ki kendi evi. Rapordaki sayılar buzdağının görünen kısmı olarak nitelenirken, öldürülen kadınların "önemli bir kısmının" cinayetten önce yetkililere şiddet gördüklerini bildirdiği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri" - 1

GÜNDE 140 KADIN VE KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM), kadın cinayetlerine ilişkin küresel tahminlerin yer aldığı yeni raporunu yayınladı.

Bu tahminlere göre dünya genelinde her gün yaklaşık 140 kadın ve kız çocuğu, eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri" - 2

YÜZDE 60'I BİR YAKINI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

BM raporuna göre 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğu erkekler tarafından kasten öldürüldü ve bu cinayetlerin yüzde 60'ı (51 bin 100) kurbana yakın biri tarafından işlendi.

BM'nin Kadın Birimi'ne göre bir kadın için en tehlikeli yer ne yazık ki kendi evi ve kadınların çoğu erkekler tarafından öldürülüyor.

Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri" - 3

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

BM Kadın Birimi Başkan Yardımcısı Nyaradzayi Gumbonzvanda, "Veriler bize kadınların en güvenli olması gereken yerlerde, aile alanlarında ölümcül şiddete maruz kaldığını gösteriyor." dedi.

Rapordaki sayıları buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen Gumbonzvanda, "Tüm kadın ölümlerinin kaydedilmediğini ve tüm ölüm nedenlerinin kadın cinayeti olarak kaydedilmediğini biliyoruz. Herhangi bir bilgiye erişemediğimiz birçok topluluk da vardı." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri" - 4

BM'nin rakamlarına göre 2022'de kadın ve kız çocuklarının kasıtlı olarak öldürülmesiyle ilgili 89 bin vaka kaydedildi. Bu da sayıda genel olarak bir azalma olduğunu gösteriyor.

Ancak yakın partnerler ve aile üyeleri tarafından öldürülen kadın sayısında artış gözlemlendi.

Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri" - 5

AFRİKA BAŞI ÇEKİYOR

Afrika, 2023 yılında tahmini 21 bin 700 kurbanla yakın ilişki ve partnerle ilgili kadın cinayetlerinin en yüksek oranlarını kaydetti, bunu Amerika ve Okyanusya izledi.

Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri" - 6

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YARDIM İSTİYORLAR

Avrupa ve Amerika'da kadınların çoğu partnerleri tarafından öldürülürken, diğer kıtalarda ise faillerin çoğunlukla aile üyeleri olduğu kaydedildi.

Fransa, Güney Afrika ve Kolombiya olmak üzere üç ülkeye ait mevcut veriler, partnerleri tarafından öldürülen kadınların "önemli bir kısmının" cinayetten önce yetkililere şiddet gördüklerini bildirdiğini gösteriyor.

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