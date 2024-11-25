Birleşmiş Milletler'den acı rapor: "Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri"

YÜZDE 60'I BİR YAKINI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

BM raporuna göre 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğu erkekler tarafından kasten öldürüldü ve bu cinayetlerin yüzde 60'ı (51 bin 100) kurbana yakın biri tarafından işlendi.

BM'nin Kadın Birimi'ne göre bir kadın için en tehlikeli yer ne yazık ki kendi evi ve kadınların çoğu erkekler tarafından öldürülüyor.