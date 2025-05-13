Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş

Millie, şu anda yaklaşık üç ay sürecek zorlu bir kemoterapi sürecinde. Ardından tümörleri almak için büyük bir ameliyata girecek ve dört ay daha radyoterapi görecek.



Hiçbir belirti göstermemesi, ailenin yaşadığı şoku daha da derinleştirdi. Anne Dennett, “Ne kilo kaybı vardı, ne baş ağrısı, ne de halsizlik. Doktorlar her şeyi sordu ama hiçbir belirti yoktu” diye konuştu.