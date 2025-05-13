Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş
İngiltere'de yaşayan 15 yaşındaki Millie Robinson, sıradan bir bisiklet kazasının ardından yapılan tetkiklerle hayatını altüst eden bir hastalıkla karşı karşıya kaldı.
Sağlıklı ve aktif bir öğrenci olan Millie, babasıyla birlikte bisiklet sürerken düştü. Kazadan kısa bir süre sonra kolunda ağrı hisseden genç kızın annesi Krista Dennett, durumu başta ciddi bulmasa da, ağrılar artınca Millie’yi hastaneye götürdü.
İlk testlerin ardından evlerine dönen aile, aynı akşam saatlerinde hastaneden gelen telefonla sarsıldı. Doktorlar, acil bir MR çekimi gerektiğini söyleyerek Millie’yi tekrar hastaneye çağırdı. Yapılan taramalar sonucunda şüpheli bir oluşum tespit edildi ve aile, kesin tanı için Londra’daki bir hastaneye sevk edildi.
Gerçek, biyopsi sonuçlarıyla ortaya çıktı: Millie’ye dördüncü evre osteosarkom teşhisi kondu. Kemik kanserinin en ileri evresi olan bu durum, kanserin akciğerler ve diğer kemiklere yayıldığını gösteriyor. Doktorlar, hastalığın göğüs kafesine sıçradığını ve dirsekte de yayılım olabileceğini belirtti.