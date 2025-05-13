Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş

İngiltere'de yaşayan 15 yaşındaki Millie Robinson, sıradan bir bisiklet kazasının ardından yapılan tetkiklerle hayatını altüst eden bir hastalıkla karşı karşıya kaldı.

Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş - 1

Sağlıklı ve aktif bir öğrenci olan Millie, babasıyla birlikte bisiklet sürerken düştü. Kazadan kısa bir süre sonra kolunda ağrı hisseden genç kızın annesi Krista Dennett, durumu başta ciddi bulmasa da, ağrılar artınca Millie’yi hastaneye götürdü.

İlk testlerin ardından evlerine dönen aile, aynı akşam saatlerinde hastaneden gelen telefonla sarsıldı. Doktorlar, acil bir MR çekimi gerektiğini söyleyerek Millie’yi tekrar hastaneye çağırdı. Yapılan taramalar sonucunda şüpheli bir oluşum tespit edildi ve aile, kesin tanı için Londra’daki bir hastaneye sevk edildi.

Gerçek, biyopsi sonuçlarıyla ortaya çıktı: Millie’ye dördüncü evre osteosarkom teşhisi kondu. Kemik kanserinin en ileri evresi olan bu durum, kanserin akciğerler ve diğer kemiklere yayıldığını gösteriyor. Doktorlar, hastalığın göğüs kafesine sıçradığını ve dirsekte de yayılım olabileceğini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş - 2

Anne Krista Dennett, teşhis haberini aldığı anı “Hayatımın en kötü günüydü. Kendimi hasta hissettim. Her şey birkaç saat içinde oldu ve dünyamız başımıza yıkıldı” sözleriyle anlattı. Millie’nin tedavi edilmemesi durumunda yalnızca altı ay ömrü kaldığı uyarısını aldıklarını söyleyen Krista, “Bisikletten düşmesi adeta bir mucizeydi. O düşüş olmasaydı bu kadar erken fark edemeyecektik” dedi.

Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş - 3

Millie, şu anda yaklaşık üç ay sürecek zorlu bir kemoterapi sürecinde. Ardından tümörleri almak için büyük bir ameliyata girecek ve dört ay daha radyoterapi görecek.

Hiçbir belirti göstermemesi, ailenin yaşadığı şoku daha da derinleştirdi. Anne Dennett, “Ne kilo kaybı vardı, ne baş ağrısı, ne de halsizlik. Doktorlar her şeyi sordu ama hiçbir belirti yoktu” diye konuştu.

Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş - 4

Osteosarkom, çocukluk çağının en nadir ve ölümcül kanserlerinden biri olarak biliniyor. İngiltere’de her yıl yaklaşık 150 çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Uzun vadeli sağkalım oranları ise yıllardır değişmedi; hastaların yalnızca yüzde 70’inden azı beş yıldan uzun yaşayabiliyor.

Bisiklet kazasıyla ortaya çıktı: Meğer 4. evre kansermiş - 5

Millie’nin okul hayalleri de hastalık nedeniyle kesintiye uğradı. Hostes olup dünyayı gezmeyi planlayan genç kız, yoğun tedavi süreci nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Aile, tedavi süresince Southampton’daki hastaneye ulaşım ve konaklama gibi masrafları karşılayabilmek için bir yardım kampanyası başlattı.

Kızına tam zamanlı bakabilmek için işinden ayrılan Krista, “Millie inanılmaz güçlü ve cesur. Hâlâ gülümseyebiliyor. Tedavi süreci zor ama doktorlar umut verdi” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER