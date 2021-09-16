Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi

Bitcoin'in yasal hale gelmesine tepki gösteren binlerce kişi El Salvador'da sokaklara döküldü. Başkan Nayib Bukele, kripto para biriminin yurt dışında çalışan Salvadorluların eve para göndermelerine yardımcı olacağını söyledi. Ancak göstericiler, bunun yoksul Latin Amerika ülkesine istikrarsızlık ve enflasyon getireceğinden korkuyorlar. Bazı protestocular yepyeni bir Bitcoin makinesini ateşe verirken, diğerleri "Diktatör Bukele" sloganları attı.

ntv.com.tr - Reuters 16.09.2021 - 12:34

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 1

YASAL ÖDEME ARACI OLARAK KABUL EDEN İLK ÜLKE

Geçen hafta El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’i ABD dolarının yanında yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu. 

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 2

YÜKSEK ENFLASYONDAN KORKULUYOR

Ancak, karar halktan bazı kesimlerin tepkilesine yol açtı. Bitcoin'in yoksul ülkede, yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlığa neden olacağından endişeleniliyor. 

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 3

Ülkenin bağımsızlığının 200. yıldönümünde başkent San Salvador'da toplanan binlerce kişi "Bitcoin'e Hayır" ve "Anayasaya Saygı" yazılı pankartlarla yürüdü. 

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 4

BITCOIN MAKİNESİ YAKILDI

Göstericiler, aynı zamanda epyeni bir Bitcoin makinesini de ateş verdi.

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 5

"DİKTATÖR BUKELE"

Bununla birlikte protestocular, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele’yi iktidar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için otoriter yöntemler kullanmakla suçladı.

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 6

Bukele, yakın zamanda anayasal sınırlara rağmen, arka arkaya ikinci dönem için aday olmasına izin veren bir yasa çıkarmaya çalışıyor.

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 7

Protestocu Dora Rivera Reuters’a yaptığı açıklamada "Bunu söyleyebilmemiz çok önemli. Yeter artık! Hükümetin yaptığı otoriterlik” dedi. 

Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 8
Diğer taraftan, bazı göstericiler “Diktatör Bukele” şeklinde slogan attı.
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 9

HALKIN ÇOĞU BUKELE'Yİ DESTEKLİYOR

Ancak, Bukele, El Salvador'da hala güçlü bir desteğe sahip ve yakın tarihli bir gazete anketi, halkın yüzde 85,7'sinin devlet başkanını desteklediğini gösteriyor.
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 10
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 11
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 12
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 13
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 14
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 15
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 16
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 17
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 18
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 19
Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi - 20

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER