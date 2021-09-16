Bitcoin, El Salvador'da binlerce kişi tarafından protesto edildi

ntv.com.tr - Reuters 16.09.2021 - 12:34
Geçen hafta El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’i ABD dolarının yanında yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.
Ancak, karar halktan bazı kesimlerin tepkilesine yol açtı. Bitcoin'in yoksul ülkede, yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlığa neden olacağından endişeleniliyor.
Ülkenin bağımsızlığının 200. yıldönümünde başkent San Salvador'da toplanan binlerce kişi "Bitcoin'e Hayır" ve "Anayasaya Saygı" yazılı pankartlarla yürüdü.
Göstericiler, aynı zamanda epyeni bir Bitcoin makinesini de ateş verdi.
Bununla birlikte protestocular, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele’yi iktidar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için otoriter yöntemler kullanmakla suçladı.
Bukele, yakın zamanda anayasal sınırlara rağmen, arka arkaya ikinci dönem için aday olmasına izin veren bir yasa çıkarmaya çalışıyor.
Protestocu Dora Rivera Reuters’a yaptığı açıklamada "Bunu söyleyebilmemiz çok önemli. Yeter artık! Hükümetin yaptığı otoriterlik” dedi.