Bitcoin katili olacağım: 4 milyar dolarlık vurgun yapan Kripto Kraliçesi'ni bulana 100 bin dolar ödül

ONECOIN YATIRIMCILARA BEŞ İLA ON KAT GETİRİ SÖZÜ VERDİ

Bitcoin gibi kripto para birimleri, bir banka veya hükümet yerine küresel, merkezi olmayan bir bilgisayar ağı tarafından oluşturulan ve yönetilen dijital varlıklardır. Örneğin Bitcoin, veri merkezlerindeki sunucuları kullanan profesyonel kripto madencileri tarafından "çıkarılır" veya oluşturulur. Kripto para endüstrisi, büyük ölçüde düzensiz ve oldukça değişken bir endüstridir.

Kripto para savunucuları, genel olarak, ekonomilerin bir merkez bankası yerine kullanıcı topluluğu tarafından onaylanan dijital para birimleri üzerinde çalıştığı bir gelecek tasavvur ediyor. Eleştirmenleri ise bunu bir Ponzi şeması veya en azından oldukça riskli bir yatırım olarak reddediyor.