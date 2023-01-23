Bitcoin katili olacağım: 4 milyar dolarlık vurgun yapan Kripto Kraliçesi'ni bulana 100 bin dolar ödül

FBI, "Kripto Kraliçesi" lakaplı Ruja Ignatova tarafından kurulan OneCoin'in insanları 4 milyar dolardan fazla dolandıran bir piramit şeması olduğunu söyledi. Federal savcılar, OneCoin'i şimdiye kadar işlenmiş en büyük uluslararası dolandırıcılık şebekelerinden biri olarak tanımladı.
Ignatova, şu anda, suçlanan çete liderleri ve katillerle birlikte FBI'ın en çok aranan 10 kaçağı arasından yer alıyor ve şu anda bu listedeki tek kadın. ABD’de New York Başsavcısı Damian Williams geçen ay yaptığı açıklamada, Ignatova ve ortaklarının "OneCoin'in 'Bitcoin katili' olacağını iddia ederek masum kurbanlarını kandırdığını" söyledi.
Williams, "Aslında, OneCoin tamamen değersizdi. Onların yalanları tek bir amaç için tasarlandı: Dünyanın dört bir yanında insanları zor kazanılmış paralarından ayırmaya ikna etmek." diye konuştu.
Ignatova, Ekim 2017'de ortadan kaybolduğundan beri, yüzü FBI web sitesinde ve dünya çapındaki başlıca haber kaynaklarında yer aldı. Aynı zamanda Avrupa'nın da en çok aranan kaçaklarından biri. FBI posterinin altındaki notta ise şunlar yazıyor:
"Ignatova'nın silahlı korumalar ve/veya yardımcılarıyla birlikte seyahat ettiğine inanılıyor. Ignatova estetik ameliyat geçirmiş veya görünüşünü başka bir şekilde değiştirmiş olabilir.”
Bununla birlikte Ignatova, mahkeme belgelerine göre, başından beri OneCoin’in bir aldatmaca olduğunu biliyordu New York'taki FBI ofisi sözcüsü Daniel Crifo, "Halihazırda kamuoyuna açıklanmış olanların ötesinde yorum yapamıyoruz. Ancak mahkeme belgeleri akıllara durgunluk veren bir anlatıyı detaylandırıyor: Ignatova ve OneCoin kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood'un iddiaya göre en başından beri iddialı girişimlerinin bir saadet zinciri olduğunun farkındaydılar.” dedi.
Diğer taraftan Alman vatandaşı olan 42 yaşındaki Ignatova Bulgaristan'da doğdu. Ignatova’nın babası mühendis, annesi ise öğretmendi. Kripto Kraliçesi hakkında bir kitap yazan yazar Jamie Bartlett, "Kayıp Kripto Kraliçesi" adlı kitabında, onun mütevazı başlangıçlardan girişimciliğin yıldızlığına yükselişini ayrıntılarıyla anlattı.
Bartlett, Ignatova'nın çocukken derslerinde çok başarılı olduğunu ve boş zamanlarını ders çalışarak ve satranç oynayarak geçirdiği Almanya'ya taşındığını yazdı. Sınıf arkadaşları onu zeki, azimli ve mesafeli olarak tanımladılar. Ignatova, Almanya'nın Konstanz kentinde bir üniversitede burs kazandı ve burada bir hukuk öğrencisiyle tanışıp evlendi. Bartlett, Ignatova’nın çocuk istemediğini, çünkü servet edinmesinin önüne geçeceğini yazdı. Barlett, ayrıca Ihnatova’nın insanlara 30 yaşına kadar milyoner olmak istediğini söyledi.
Bartlett, "Çaresizce zengin olmak istiyordu, hatta erken yaşlarda nasıl para kazanılacağına dair kitapları yutuyordu." diye yazdı.
Oxford Üniversitesi'nde Avrupa hukuku okuduktan sonra Ignatova, uluslararası yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company'de danışman olarak Sofya'da bir iş buldu.
Bartlett, ayrıca Ignatova’nın Rusça, Almanca, İngilizce ve Bulgarca çok akıcı konuşabildiğini sözlerine ekledi.
Bitcoin gibi kripto para birimleri, bir banka veya hükümet yerine küresel, merkezi olmayan bir bilgisayar ağı tarafından oluşturulan ve yönetilen dijital varlıklardır. Örneğin Bitcoin, veri merkezlerindeki sunucuları kullanan profesyonel kripto madencileri tarafından "çıkarılır" veya oluşturulur. Kripto para endüstrisi, büyük ölçüde düzensiz ve oldukça değişken bir endüstridir.
Kripto para savunucuları, genel olarak, ekonomilerin bir merkez bankası yerine kullanıcı topluluğu tarafından onaylanan dijital para birimleri üzerinde çalıştığı bir gelecek tasavvur ediyor. Eleştirmenleri ise bunu bir Ponzi şeması veya en azından oldukça riskli bir yatırım olarak reddediyor.
2014 yılında Ignatova ve kurucu ortağı Greenwood, OneCoin'i Avrupa, New York ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara sunmaya başladı.
Federal bir iddianameye göre, potansiyel yatırımcıları OneCoin paketlerinin satın alınmasını sağlayacak bir hesaba para yatırmaya teşvik ettikleri çevrimiçi web seminerleri ve konferanslar düzenlediler. Federal savcılar, OneCoin'in yatırımcıların başkalarını kripto para paketleri satın almaları için işe almak için komisyon aldığı çok düzeyli bir pazarlama ağı olarak çalıştığını söyledi. Paketler, "başlangıç"tan "kodaman tüccar"a kadar çeşitli gelir düzeylerine hitap ediyordu. Mahkeme belgelerine göre, Ignatova ve ortakları, alıcılara beş kat, hatta on kat yatırım getirisi sözü verdi.
Mahkeme belgelerine göre Ignotava’nın piramid sistemii yatırımcıların orijinal yatırımlarını telafi etmek için OneCoin'lerini satmakta zorlandıkları 2016 yılında çatlamaya başladı. İşletmenin bir dolandırıcılık olduğu söylentisi internette yayılmaya başladı. Medya kuruluşları sorular sormaya başladı.
Uluslararası ve ABD federal müfettişleri devreye girdi. Ekim 2017'de ABD Adalet Bakanlığı, Ignatova'yı her biri en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık için komplo, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama için komplo kurmakla suçladı. Ayrıca, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için bir kez komplo kurmakla suçlandı. New York'taki bir federal yargıç, onun tutuklanması için emir çıkardı.
Son olarak mahkeme belgelerine göre Ignatova, iki haftadan kısa bir süre sonra, 25 Ekim 2017'de Bulgaristan'ın Sofya kentinden Yunanistan'ın Atina kentine giden ticari bir uçağa bindi. Sonra, iflas eden şirketin suçunu iş ortaklarına bırakarak ortadan kayboldu.
FBI, onun bir Alman pasaportuyla Atina'dan muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Doğu Avrupa ve hatta Bulgaristan'a gitmiş olabileceğine inandığını söyledi.
FBI'ın asistanı Michael Driscoll, "Muazzam miktarda nakitle ayrıldı. Para pek çok arkadaş satın alabilir. Ignotava'nın bundan faydalandığını tahmin ediyorum."
Ayrıca FBI, Ignatova'tı ihbar edenleri 100 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.