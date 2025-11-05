Black Friday indirimleri 2025 ne zaman? Alışveriş tutkunları için geri sayım

Alışveriş tutkunlarının yıl boyunca beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri 2025 için geri sayım başladı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin katıldığı bu büyük indirim etkinliği, her yıl kasım ayının son haftasında düzenleniyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak ve indirimler ne kadar sürecek? İşte Black Friday indirim günleri...