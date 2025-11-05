Black Friday indirimleri 2025 ne zaman? Alışveriş tutkunları için geri sayım
05.11.2025 16:27
Haber Merkezi
Alışveriş tutkunlarının yıl boyunca beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri 2025 için geri sayım başladı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin katıldığı bu büyük indirim etkinliği, her yıl kasım ayının son haftasında düzenleniyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak ve indirimler ne kadar sürecek? İşte Black Friday indirim günleri...
2025 Black Friday yani Kara Cuma indirimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yıl boyunca indirimli alışveriş yapmak için bekleyen birçok kişi Black Friday haftasının gelmesini bekliyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
BLACK FRİDAY 2025 NE ZAMAN?
Black Friday, her yıl ABD’de Şükran Günü’nün ertesi günü kutlanıyor ve küresel bir indirim festivaline dönüşüyor. 2025 yılı için Black Friday tarihi 27 Kasım 2025 Perşembe gününe denk geliyor.
İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?
2025’te Black Friday kampanyalarının yalnızca 27 Kasım günüyle sınırlı kalmaması, 24 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında yoğun indirimlerin uygulanması öngörülüyor. Bazı markaların ise kasım ayının büyük bölümünü kapsayan “Kasım boyunca indirim” dönemi planlayacağı tahmin ediliyor.