Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak?
Black Friday indirimleri, alışveriş tutkunları tarafından yakından takip edilmeye başladı. Her yıl kasım ayında başlayan Black Friday indirimleriyle birçok mağazada binlerce ürün indirime giriyor. Peki, Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak?
Black Friday döneminde pek çok mağaza büyük indirimlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İndirimlerin başlangıç tarihleri mağazadan mağazaya değişiklik gösterebiliyor. Bazı perakendeciler kampanyalarını haftalar öncesinden başlatırken, bazıları yalnızca Kara Cuma gününe özel fiyat avantajları sunmayı tercih ediyor.