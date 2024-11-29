Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak?

Black Friday indirimleri, alışveriş tutkunları tarafından yakından takip edilmeye başladı. Her yıl kasım ayında başlayan Black Friday indirimleriyle birçok mağazada binlerce ürün indirime giriyor. Peki, Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak?

Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak? - 1

Black Friday döneminde pek çok mağaza büyük indirimlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İndirimlerin başlangıç tarihleri mağazadan mağazaya değişiklik gösterebiliyor. Bazı perakendeciler kampanyalarını haftalar öncesinden başlatırken, bazıları yalnızca Kara Cuma gününe özel fiyat avantajları sunmayı tercih ediyor.

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Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak? - 2

Özellikle teknoloji ürünlerinde çarpıcı indirimler dikkat çekiyor; bu dönemde birçok cihaz en uygun fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor. Kara Cuma fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için alışverişe erken başlamak önem taşıyor.

Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak? - 3

2024 BLACK FRİDAY NE KADAR SÜRECEK?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak? - 4

BLACK FRİDAY TARİHÇESİ

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Black Friday (Kara Cuma) 2024 indirimleri başladı: Black Friday ne kadar sürecek, hangi mağazalarda indirim yaşanacak? - 5

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA?

Black Friday indirimleri, Türkiye'deki tüm mağazalarda 29 Kasım tarihinde başlıyor. 

Fakat bazı mağazalarda indirimler sadece indirimin başladığı gün geçerli olurken, bazı mağazalarda ise indirimler tüm hafta boyunca yaşanıyor.

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