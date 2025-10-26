Black Friday (Kara Cuma) indirim tarihleri 2025: Black Friday ne zaman başlıyor?

BLACK FRİDAY 2025 NE ZAMAN?

Black Friday, her yıl ABD’de Şükran Günü’nün ertesi günü kutlanıyor ve küresel bir indirim festivaline dönüşüyor. 2025 yılı için Black Friday tarihi 27 Kasım 2025 Perşembe gününe denk geliyor.



Türkiye’de ise birçok e-ticaret platformu ve mağaza, indirimleri sadece bir günle sınırlı tutmuyor; kampanyaları genellikle 1 hafta, hatta bazı markalarda 10 gün boyunca sürdürüyor.