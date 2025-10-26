Black Friday (Kara Cuma) indirim tarihleri 2025: Black Friday ne zaman başlıyor?
Tüketicilerin büyük bir heyecanla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayında dünya genelinde milyonlarca alışveriş tutkununu meraklandıran Black Friday, 2025 yılında da teknoloji ürünlerinden giyime, kozmetikten market alışverişine kadar geniş bir yelpazede dev indirimler sunacak. Peki, Black Friday 2025 indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
2025 Black Friday tarihi, alışveriş tutkunlarının dört gözle bekledikleri tarihler arasında yer alıyor. Her yıl ABD'de Şükran Günü'nün hemen ardından başlayan Black Friday yani Kara Cuma indirimleri, bu yılda da fırsat alışverişi yapacakların merakla beklediği dönemlerden biri. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?