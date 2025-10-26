Black Friday (Kara Cuma) indirim tarihleri 2025: Black Friday ne zaman başlıyor?

Tüketicilerin büyük bir heyecanla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayında dünya genelinde milyonlarca alışveriş tutkununu meraklandıran Black Friday, 2025 yılında da teknoloji ürünlerinden giyime, kozmetikten market alışverişine kadar geniş bir yelpazede dev indirimler sunacak. Peki, Black Friday 2025 indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

2025 Black Friday tarihi, alışveriş tutkunlarının dört gözle bekledikleri tarihler arasında yer alıyor. Her yıl ABD'de Şükran Günü'nün hemen ardından başlayan Black Friday yani Kara Cuma indirimleri, bu yılda da fırsat alışverişi yapacakların merakla beklediği dönemlerden biri. Peki, 2025 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

BLACK FRİDAY 2025 NE ZAMAN?

Black Friday, her yıl ABD’de Şükran Günü’nün ertesi günü kutlanıyor ve küresel bir indirim festivaline dönüşüyor. 2025 yılı için Black Friday tarihi 27 Kasım 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Türkiye’de ise birçok e-ticaret platformu ve mağaza, indirimleri sadece bir günle sınırlı tutmuyor; kampanyaları genellikle 1 hafta, hatta bazı markalarda 10 gün boyunca sürdürüyor.

İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?

2025’te Black Friday kampanyalarının yalnızca 27 Kasım günüyle sınırlı kalmaması, 24 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında yoğun indirimlerin uygulanması öngörülüyor. Bazı markaların ise kasım ayının büyük bölümünü kapsayan “Kasım boyunca indirim” dönemi planlayacağı tahmin ediliyor.

