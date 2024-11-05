Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu

2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.



Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.