Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu

Black Friday yani Kara Cuma indirimleri için alışveriş tutkunları geri sayıma başladı. Her yıl ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma günü başlayan Black Friday indirimleri, kasım ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde de araştırılıyor. Kasım ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da mağazalarda Kara Cuma indirim günleri yaşanacak. Peki, 2024 Black Friday ne zaman?

Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu - 1

2024 Black Friday indirimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'de birçok mağaza ve internet üzerinden satış yapan alışveriş siteleri, kasım ayında Black Friday indirimleriyle vatandaşlara birçok üründe alışveriş fırsatı sunacak. Peki, 2024 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

DÜNYA HABERLERİ

Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu - 2

2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu - 3

BLACK FRİDAY TARİHÇESİ

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu - 4

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

DAHA FAZLA GÖSTER