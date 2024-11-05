Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi belli oldu
Black Friday yani Kara Cuma indirimleri için alışveriş tutkunları geri sayıma başladı. Her yıl ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma günü başlayan Black Friday indirimleri, kasım ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde de araştırılıyor. Kasım ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da mağazalarda Kara Cuma indirim günleri yaşanacak. Peki, 2024 Black Friday ne zaman?
2024 Black Friday indirimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'de birçok mağaza ve internet üzerinden satış yapan alışveriş siteleri, kasım ayında Black Friday indirimleriyle vatandaşlara birçok üründe alışveriş fırsatı sunacak. Peki, 2024 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?