Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Tüm dünyanın merakla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayında gerçekleşen bu büyük alışveriş festivali, 2025 yılında da milyonlarca tüketicinin radarında olacak. Peki, 2025 Black Friday ne zaman? İndirimler hangi tarihte başlayacak?
2025 Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl alışveriş tutkunları tarafından yakından takip edilen Kara Cuma haftasında, birbirinden ünlü markalar fırsat kapısını aralıyor ve birçok üründe yüzde 70'e varan indirimler yapıyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri bu yıl ne zaman başlayacak?