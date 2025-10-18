Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?

Artık sadece bir güne sığmayan Kara Cuma indirimleri, birçok markada bir haftalık veya iki haftalık dönemlere yayılıyor. 2025 yılında da “Black Friday Week” olarak adlandırılan bu kampanyalar, 25 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında sürecek.



Ayrıca bazı markalar, Cyber Monday (Siber Pazartesi) kapsamında 1 Aralık’tan sonra da teknoloji ürünlerinde özel fiyatlar sunacak.