Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği Black Friday (Kara Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayında gerçekleşen bu büyük alışveriş festivali, 2025 yılında da milyonlarca tüketicinin radarında olacak. Peki, 2025 Black Friday ne zaman? İndirimler hangi tarihte başlayacak?

Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 1

2025 Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl alışveriş tutkunları tarafından yakından takip edilen Kara Cuma haftasında, birbirinden ünlü markalar fırsat kapısını aralıyor ve birçok üründe yüzde 70'e varan indirimler yapıyor. Peki, 2025 Black Friday indirimleri bu yıl ne zaman başlayacak?

DÜNYA HABERLERİ

Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 2

2025 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

2025 yılında Black Friday, 28 Kasım Cuma günü kutlanacak. Geleneksel olarak Amerika’daki Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü yapılan bu etkinlik, artık Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük alışveriş kampanyaları ve fırsatları vatandaşlara sunuyor.

Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 3

Türkiye’de ise markalar genellikle Black Friday haftası veya “Efsane Kasım” olarak adlandırılan dönem boyunca indirim yapıyor. Bu nedenle 2025’te indirimlerin 25 Kasım Pazartesi itibarıyla başlaması ve 1 Aralık Pazartesi’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Black Friday (Kara Cuma) tarihi 2025: Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? - 4

İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?

Artık sadece bir güne sığmayan Kara Cuma indirimleri, birçok markada bir haftalık veya iki haftalık dönemlere yayılıyor. 2025 yılında da “Black Friday Week” olarak adlandırılan bu kampanyalar, 25 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında sürecek.

Ayrıca bazı markalar, Cyber Monday (Siber Pazartesi) kapsamında 1 Aralık’tan sonra da teknoloji ürünlerinde özel fiyatlar sunacak.

DAHA FAZLA GÖSTER