Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yarın yeniden Ortadoğu turuna çıkıyor. Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana ikinci kez bölgeye gidecek Amerikalı Bakan'ın ilk durağı İsrail. Blinken'ın, Ürdün, Mısır, Katar ve Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Peki çantası neler var?
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana ikinci kez Ortadoğu turuna çıkıyor.
Blinken, ziyaretlerini İsrail ve Ürdün'den başlayacak.