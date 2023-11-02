Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var

İsrail'den ve Arap komşularından, askeri operasyon sonrasını düşünmeleri istenecek. Gazze'yi kimin yöneteceği, güvenliğin nasıl sağlanacağı, bağımsız Filistin devletinin nasıl kurulacağı sorularına yanıt aranacak.



Blinken ve Biden, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesinin sürdürülebilir olmadığını defalarca dile getirdi. İsrail de bu konuda Amerikan yönetimiyle hemfikir.