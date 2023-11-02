Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yarın yeniden Ortadoğu turuna çıkıyor. Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana ikinci kez bölgeye gidecek Amerikalı Bakan'ın ilk durağı İsrail. Blinken'ın, Ürdün, Mısır, Katar ve Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Peki çantası neler var?

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 1

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana ikinci kez Ortadoğu turuna çıkıyor.

Blinken, ziyaretlerini İsrail ve Ürdün'den başlayacak.

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Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 2

Amerikalı Bakan, Hamas saldırısından hemen sonra gelen ilk ziyaretinde İsrail'e koşulsuz destek vermişti. Blinken'ın, bu kez, İsrail'e desteğini yinelemekle birlikte, Gazze'deki insani durumu gözeten daha dengeli mesajlar vermesi bekleniyor.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 3

Amerikalı Bakan, sivillerin korunmasının önemine vurgu yapacak. İsrail'den, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlelere yönelik saldırılarını önlemesini isteyecek.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına ve bölgeden daha fazla yabancı pasaportlunun tahliyesine çalışacak.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 4

Blinken'ın gündeminde çatışmalara insani yardım amaçlı ara verilmesi çağrısı da var. İnsani ateşkes çağrısı, ziyaret öncesi Başkan Joe Biden'dan da geldi. Ancak Amerikan yönetimi, geniş çaplı ateşkese karşı çıkmaya devam ediyor.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 5

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yoğunlaştığı dönemde gerçekleşecek ziyarette Blinken'ın gündemi ilk ziyaretten daha yoğun ve karmaşık. Blinken, Amerikan yönetiminin öncelikler listesine yeni bir madde eklemeye hazırlanıyor.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 6

İsrail'den ve Arap komşularından, askeri operasyon sonrasını düşünmeleri istenecek. Gazze'yi kimin yöneteceği, güvenliğin nasıl sağlanacağı, bağımsız Filistin devletinin nasıl kurulacağı sorularına yanıt aranacak.

Blinken ve Biden, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesinin sürdürülebilir olmadığını defalarca dile getirdi. İsrail de bu konuda Amerikan yönetimiyle hemfikir.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 7

Blinken, Salı günü Senato'da, ilk kez Hamas sonrasına ilişkin yol haritası hakkında bilgi verdi.
Washington, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin canlandırılması olasılığı üzerinde duruyor. Gazze'nin yönetiminin ve güvenliğinin Filistin Yönetimi'ne bırakılması düşünülüyor.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 8

Haaretz gazetesi, ABD ile İsrail'in, Gazze için çokuluslu barış gücü kurulmasını tartıştığını yazdı.

Beyaz Saray, Amerikan askerlerinin, olası bir çokuluslu güce katılmayacağını açıklamıştı. Arap ülkelerinin ve uluslararası örgütlerin, savaş sonrası Gazze'de önemli rol oynayabileceği konuşuluyor.

Blinken 2. Ortadoğu turuna çıkıyor: Çantasında neler var - 9

Blinken, Ortadoğu ziyareti öncesi Washington'da, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ile görüştü. Suudi Bakan, Amerikanlı mevkidaşı Lloyd Austin'le de bir araya geldi. Ancak görüşmeleri ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

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