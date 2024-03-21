Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Müzakereler olumlu ilerliyor, Gazze'de ateşkes yakın
İsrail-Hamas savaşının 167'inci gününde gündemde ateşkes var. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze savaşının başından beri 6. kez Ortadoğu turuna çıktı. Blinken, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkese ilişkin yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediği ve "anlaşmanın mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla Ortadoğu turunda. Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de Al Hadath televizyon kanalına açıklamalar yaptı.