Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Müzakereler olumlu ilerliyor, Gazze'de ateşkes yakın

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Masaya güçlü bir öneri koymak için Katar, Mısır ve İsrail ile çok sıkı çalıştık, bunu yaptık. Hamas, bunu kabul etmedi. Başka isteklerle, başka taleplerle geri geldiler. Müzakereciler şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Ancak ben, bunun yapılabilir ve gerekli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.