BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir
Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybının 500'e ulaşabileceğini bildirdi. Son güncelleme ile ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği açıklanmıştı. Art arda iki kez hayalan felaketi yaşayan Etiyopya'da 15 binden fazla kişinin derhal tahliye edilmesi gerekiyor.
BM İnsani İşler Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın güneybatısında pazar ve pazartesi günleri meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiğini ve daha da artarak 500'e ulaşabileceğini açıkladı.