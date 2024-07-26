BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybının 500'e ulaşabileceğini bildirdi. Son güncelleme ile ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği açıklanmıştı. Art arda iki kez hayalan felaketi yaşayan Etiyopya'da 15 binden fazla kişinin derhal tahliye edilmesi gerekiyor.

BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 1

BM İnsani İşler Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın güneybatısında pazar ve pazartesi günleri meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiğini ve daha da artarak 500'e ulaşabileceğini açıkladı.

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BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 2

ART ARDA İKİ HEYELAN

Dağlık Gofa bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar pazar gecesi bir heyelana neden oldu.

Ardından pazartesi sabahı meydana gelen ikinci bir heyelanda da ilk kurbanları kurtarmaya çalışan ekip toprak altında kaldı.

BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 3

15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMELİ

OCHA, perşembe günü yaptığı güncellemede en az 125 kişinin yerinden edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Daha fazla heyelan riski nedeniyle 15 binden fazla kişinin derhal tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 4

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, felaket nedeniyle baş sağlığı dilerken, sözcüsü Stephane Dujarric "derinden üzgün" olduğunu söyledi.

BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 5

Dujarric, “Birleşmiş Milletler ve ortakları, hükümetle yakın bir şekilde çalışarak, hasarın boyutunu belirlemek ve etkilenen nüfusun ihtiyaçlarını değerlendirmek için insani durumu değerlendiriyor” açıklamasında bulundu.

BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 6
BM açıkladı: Etiyopya'daki toprak kaymasında can kaybı 500'ü geçebilir - 7
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