BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var
Yeni yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirmesine göre Gazze'de temizlemesi yıllar sürecek 40 milyon tonluk bir savaş enkazı var. BM uzmanları, bu temizliğin maliyetini 500-600 milyon dolar olarak belirliyor. Aylarca süren İsrail saldırılarının ardından yeniden inşanın muazzam bir zorluk teşkil ettiğinin altı çiziliyor.
EN AZ 15 YIL SÜRECEK
Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirmesine göre, yüzü aşkın kamyondan oluşan bir filonun Gazze'yi yaklaşık 40 milyon tonluk molozdan temizlemesi 15 yıl sürecek.
Planlanan operasyonun maliyeti ise 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında değişecek.