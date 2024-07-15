BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var

Yeni yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirmesine göre Gazze'de temizlemesi yıllar sürecek 40 milyon tonluk bir savaş enkazı var. BM uzmanları, bu temizliğin maliyetini 500-600 milyon dolar olarak belirliyor. Aylarca süren İsrail saldırılarının ardından yeniden inşanın muazzam bir zorluk teşkil ettiğinin altı çiziliyor.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 1

EN AZ 15 YIL SÜRECEK

Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirmesine göre, yüzü aşkın kamyondan oluşan bir filonun Gazze'yi yaklaşık 40 milyon tonluk molozdan temizlemesi 15 yıl sürecek.

Planlanan operasyonun maliyeti ise 500 milyon ila 600 milyon dolar arasında değişecek.

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BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 2

BİNALARIN YARISI YIKILDI

BM Çevre Programı'nın geçen ay yayınladığı değerlendirmeye göre, Gazze'de 137 bin 297 bina hasar gördü. Bu da toplam sayının yarısından fazlası demek oluyor.

Bunların dörtte birinden biraz fazlası yıkıldı, yaklaşık 10'u ciddi hasar gördü ve üçte biri orta derecede hasar gördü.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 3

Değerlendirmede, ne kadarının geri dönüştürülebileceğine bağlı olarak molozların dökülmesi için 618 ila bin 235 dönüm arasında değişen büyüklükteki çöp sahalarına ihtiyaç duyulacağı tespit edildi.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 4

EN İYİMSER SENARYO 2040'I ÖNGÖRÜYOR

BM Kalkınma Programı (UNDP), daha önceki bir raporunda Gazze'de savaş sırasında yıkılan evlerin yeniden inşasının en iyimser senaryoda 2040'a kadar sürebileceğini ve bölge genelindeki toplam yeniden inşanın 40 milyar dolara kadar mal olabileceğini öne sürmüştü.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 5

Gazze'de savaş sonrası için fon toplama çabasının bir parçası olarak yayınlanan bu değerlendirme, savaşın bölgedeki sağlık, eğitim ve zenginlik seviyelerini 1980'deki seviyelere düşürebileceğini ve 44 yıllık kalkınmayı ortadan kaldırabileceğini ortaya koydu.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 6

"HAN YUNUS'TA DOKUNULMAMIŞ TEK BİNA YOK"

Gazze'de bulunan bir BM yetkilisi geçen hafta The Guardian'a, "Altyapıdaki hasar akıl almaz boyutta. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta dokunulmamış tek bir bina yok. Gerçek topografya değişti. Hiçbir tepenin olmadığı yerlerde tepeler var. İsrail tarafından atılan 907 kilogramlık bombalar manzarayı değiştiriyor” diye konuştu.

Okullar, sağlık tesisleri, yollar, kanalizasyonlar ve diğer tüm kritik altyapılar büyük hasar gördü.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 7

MALİYET 2 KATINA ÇIKTI

Son değerlendirmelere göre Gazze'nin yeniden inşasının olası maliyeti, BM ve Filistin yetkilileri tarafından ocak ayında yapılan tahminlerin iki katına çıktı ve her geçen gün artmaya devam ediyor.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 8

PATLAMAMIŞ MÜHİMMATLA DOLU

Gazze Sivil Savunma Ajansı, moloz dağlarının patlamamış mühimmatlarla dolu olduğunu ve bunun "her hafta 10'dan fazla patlamaya" yol açtığını, daha fazla ölüme neden olduğunu söyledi.

BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var - 9
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