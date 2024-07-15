BM açıkladı: Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı var

"HAN YUNUS'TA DOKUNULMAMIŞ TEK BİNA YOK"

Gazze'de bulunan bir BM yetkilisi geçen hafta The Guardian'a, "Altyapıdaki hasar akıl almaz boyutta. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta dokunulmamış tek bir bina yok. Gerçek topografya değişti. Hiçbir tepenin olmadığı yerlerde tepeler var. İsrail tarafından atılan 907 kilogramlık bombalar manzarayı değiştiriyor” diye konuştu.

Okullar, sağlık tesisleri, yollar, kanalizasyonlar ve diğer tüm kritik altyapılar büyük hasar gördü.