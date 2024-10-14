BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı!
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını tekrarladı. Yayınlanan mesajda, "Saldırı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı" ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.