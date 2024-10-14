BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını tekrarladı. Yayınlanan mesajda, "Saldırı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı" ifadesi kullanıldı.

BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı! - 1

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

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BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı! - 2

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı! - 3

Saldırının ardından BM, X resmi hesabından bir mesaj paylaştı. Acil ateşkes çağrısının yinelendiği mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı." ifadesi kullanıldı.

BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı! - 4

"ACİL ATEŞKES GEREKLİ"

Saldırının aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı aktarılan mesajda, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı bildirildi. Mesajda, "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.

BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı! - 5
BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı! - 6
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