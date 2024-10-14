BM acil ateşkes çağrısını yineledi: Gazze'de içinde insanların uyuduğu çadırlar yandı!

"ACİL ATEŞKES GEREKLİ"

Saldırının aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı aktarılan mesajda, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı bildirildi. Mesajda, "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.