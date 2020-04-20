BM: Afrika’da corona virüs nedeniyle 3 milyon kişi hayatını kaybedebilir

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Afrika kıtasının salgının yeni merkezi olabileceği ve buradaki 3 milyon insanın hayatını kaybedebileceği uyarısını yaptı.

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:35

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu'na (UNECA) göre kıtada yeni tip corona virüs nedeniyle 300 bin ile  3,3 milyon arasında ölüm gerçekleşebilir. 

AFRİKA'DA VAKA SAYISI 1,2 MİLYARA ULAŞABİLİR

Komisyon Afrika’da önlem alınmadığı takdirde, enfekte olanların sayısının kontrolden çıkabileceği ve vaka sayısının 1,2 milyara ulaşabileceği konusunda uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, yoğun sosyal uzaklaştırma önlemleri uygulansa dahi  toplam enfeksiyon sayısı pandeminin sonunda 122 milyona düşebilir.

EN ÇOK ÖLÜM CEZAYİR'DE BİLDİRİLDİ

Afrika'da teyit edilen ilk Covid-19 vakası 14 Şubat'ta Mısır'da bildirildi ve o zamandan beri kıta genelinde 18 binden fazla teyit edilmiş vaka bulunuyor. 348 ölüm ile Cezayir corona virüs nedeniyle en çok ölümün gerçeklştiği ülke olurken, onu Mısır, Fas ve Güney Afrika izliyor.

2,5 AY İÇİNDE 20 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLLİR

BM’nin tahminleri  İngiltere’deki Imperial College London'dan daha önce yapılan mevcut bir dizi araştırma, istatistik ve modellemeye dayanıyor. Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekibin yaptığı çalışmada 16 milyondan fazla Afrikalının haziran sonuna kadar enfekte olacağı belirtildi. Kıtadaki 20 binden fazla insanın sadece gelecek 10 hafta boyunca Covid-19 nedeniyle  hayatını kaybedeceğini öngörülüyor.

Ancak, bilim insanları bu rakamların oldukça değişen olabileceği konusunda uyardı. Haziran 2020'nin sonuna kadar Afrika'daki toplam vaka sayısı için gerçek rakamın, kıtanın salgına nasıl tepki verdiğine bağlı olarak 2.7 milyon ile 98.4 milyon arasında değişebileceği bildirildi. Buna göre, kıtada 30 Haziran 2020'ye kadar 3 bin 500 ile 126 bin arasında ölüm gerçekleşecek.

 

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu'nun (UNECA) raporunda Afrika’daki vaka artış oranının Covid-19 tarafından tahrip edilen Avrupa ülkelerine benzediği konusunda uyarıyor. 

EVLERİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASINDA SU TESİSATI YOK

Afrikalıların% 36'sının evlerinde su tesisatı bulunmması kıtada bin kişi başına sadece 1.8 hastane yatağı düşmesi yoksulluk, kalabalık kentsel koşullar ve yaygın sağlık sorunlarının Afrika'yı virüse “özellikle duyarlı” yaptığını belirtiyor. Rporda ayrıca, “Tüm kıtalar içinde Afrika özellikle tüberküloz ve HIV /AIDS  gibi bağışıklığın zarar gördüğü hastalıkların en yüksek oranına sahiptir” deniliyor.

DSÖ: SALGININ YENİ MERKEZİ AFRİKA OLACAK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  yetkilileri önceki gün yaptığı açıklamada, corona virüsün durdurulamaması halinde  Afrika'nın küresel salgının bir sonraki merkez üssü olabileceğini bildirmiş, Afrika’da gelecek altı ayda 10 milyondan fazla ağır Covid-19 vakası görülebileceğine dair projeksiyonlar yapıldığı hatırlatılmıştı.

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