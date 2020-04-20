BM: Afrika’da corona virüs nedeniyle 3 milyon kişi hayatını kaybedebilir

Ancak, bilim insanları bu rakamların oldukça değişen olabileceği konusunda uyardı. Haziran 2020'nin sonuna kadar Afrika'daki toplam vaka sayısı için gerçek rakamın, kıtanın salgına nasıl tepki verdiğine bağlı olarak 2.7 milyon ile 98.4 milyon arasında değişebileceği bildirildi. Buna göre, kıtada 30 Haziran 2020'ye kadar 3 bin 500 ile 126 bin arasında ölüm gerçekleşecek.