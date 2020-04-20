BM: Afrika’da corona virüs nedeniyle 3 milyon kişi hayatını kaybedebilir

ntv.com.tr 20.04.2020 - 17:35
Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu'na (UNECA) göre kıtada yeni tip corona virüs nedeniyle 300 bin ile 3,3 milyon arasında ölüm gerçekleşebilir.
Komisyon Afrika’da önlem alınmadığı takdirde, enfekte olanların sayısının kontrolden çıkabileceği ve vaka sayısının 1,2 milyara ulaşabileceği konusunda uyardı.
Yapılan açıklamaya göre, yoğun sosyal uzaklaştırma önlemleri uygulansa dahi toplam enfeksiyon sayısı pandeminin sonunda 122 milyona düşebilir.
Afrika'da teyit edilen ilk Covid-19 vakası 14 Şubat'ta Mısır'da bildirildi ve o zamandan beri kıta genelinde 18 binden fazla teyit edilmiş vaka bulunuyor. 348 ölüm ile Cezayir corona virüs nedeniyle en çok ölümün gerçeklştiği ülke olurken, onu Mısır, Fas ve Güney Afrika izliyor.
BM’nin tahminleri İngiltere’deki Imperial College London'dan daha önce yapılan mevcut bir dizi araştırma, istatistik ve modellemeye dayanıyor. Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekibin yaptığı çalışmada 16 milyondan fazla Afrikalının haziran sonuna kadar enfekte olacağı belirtildi. Kıtadaki 20 binden fazla insanın sadece gelecek 10 hafta boyunca Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedeceğini öngörülüyor.
Ancak, bilim insanları bu rakamların oldukça değişen olabileceği konusunda uyardı. Haziran 2020'nin sonuna kadar Afrika'daki toplam vaka sayısı için gerçek rakamın, kıtanın salgına nasıl tepki verdiğine bağlı olarak 2.7 milyon ile 98.4 milyon arasında değişebileceği bildirildi. Buna göre, kıtada 30 Haziran 2020'ye kadar 3 bin 500 ile 126 bin arasında ölüm gerçekleşecek.
Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu'nun (UNECA) raporunda Afrika’daki vaka artış oranının Covid-19 tarafından tahrip edilen Avrupa ülkelerine benzediği konusunda uyarıyor.